Dave Bautista im neuen Live-Action-Trailer von Mortal Kombat 1

Live-Action-Trailer für kommende Spiele sind keine Seltenheit mehr. Immer mehr große Entwickler und Publisher nutzen diese Art des Trailers, um ihre kommenden Spielehighlights mit der Realität zu verbinden. Oft bestehen diese Trailer aber nicht nur aus irgendwelchen zufällig ausgewählten Personen. Stars aus der Filmindustrie oder aus ganz anderen Bereichen werden häufig in den Mittelpunkt dieser Live-Action-Trailer gesetzt. So auch im neuen „It’s In Our Blood Trailer“ zu Mortal Kombat 1. Im Trailer sehen wir Dave Bautista als Mitarbeiter einer Bibliothek, wie er einem unscheinbaren Jungen die Worte Mortal Kombat zuflüstert. Dave Bautistas Augen fangen an zu leuchten, woraufhin der Junge die Worte wiederholt und in einer epischen Bewegung aufsteht. Immer mehr Menschen schließen sich den Worten von Dave Bautista an, während dieser eine Rede über das Kämpfen hält und mit seinen Fähigkeiten seine Mitmenschen beeindruckt. Am Ende des Trailers bekommen wir dann noch einige Szenen aus dem Spiel zu sehen.

Mortal Kombat 1 erscheint am 14. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series Konsolen, Nintendo Switch und den PC. Eine Version für die alte Konsolengeneration wird es zum Release des Spiels nicht geben.