„Zelda & Wolkenvogel“-amiibo für The Legend of Zelda: Skyward Sword HD angekündigt

Nintendo kündigte kürzlichen einen exklusiven Amiibo zu The Legend of Zelda: Skyward Sword HD an. Dieser soll nicht nur schön anzuschauen sein, sondern auch im Spiel selbst in das Gameplay eingreifen können. Dies ist zwar nicht das erste Mal, dass Nintendo einen Amiibo zu einem weitergehenden Teil des Spiels erklärt, trotzdem könnte die Veränderung viele Fans des Originals freuen. Was aber genau bringt mir der Amiino denn jetzt?

In den verschiedenen Welten von The Legend of Zelda: Skyward Sword HD gibt es Vogelstatuen, durch die ihr zurück ins Wolkenmeer gelangt. Dank dem „Zelda & Wolkenvogel“-amiibo seid ihr aber nicht mehr an diese Statuen gebunden, sondern könnt von überall zurück ins Wolkenmeer. Schaut man sich den Trailer von Nintendo an, kann man zudem den Amiibo auch in Dungeons anwenden. Außerdem kann der Spieler im Wolkenmeer den Amiibo nutzen, um zu dem Ort zurückzukehren, wo er den Amiibo vorher eingesetzt hat. Somit können Spieler:innen mithilfe angenehmer Schnellreisen. Ob diese Mechanik ein Kaufgrund darstellt, muss letztendlich jeder für sich entscheiden.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 6. Juli 2021 exklusiv für die Nintendo Switch!