Young Souls erhält eine physische Version

„Wunderschönes 2D-Brawler-Slash-Action-RPG mit toller Story! Kämpfe gegen Horden von Goblins, rüste mit 100 Waffen auf, reise durch Welten und rette deinen Ziehvater.“ Mit diesen Worten kündigte Limited Run Games eine physische Version zum Spiel Young Souls an. Diese erscheint am 8. Februar 2022 für die PlayStation 4, sowie die Nintendo Switch. Wie meistens beim Publisher, wird es auch diesmal wieder eine Vorbestellungswoche von 4 Wochen geben, nach welcher ihr das Spiel leider nicht mehr bestellen könnt. Solltet ihr also Interesse an einer physischen Version haben, solltet ihr so schnell wie möglich zuschlagen.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels fanden wir das Spiel nicht auf der offiziellen Website. Sollte sich dies aber ändern, findet ihr alle wichtigen Informationen zum Kauf des Produktes auf der offiziellen Website von Limited Run Games.

Mehr zum Spiel:

Young Souls kombiniert die Genres Beat’em up und RPG in einer Welt, die in einem atemberaubenden Kunststil erschaffen wurde. Erforsche die Welt der Menschen und die der Kobolde, die beide voller Feinde, aber auch voller unerwarteter und freundlicher Begegnungen sind, die es zu entdecken gilt.

Schnapp dir deine Waffen und mach dich auf die Suche nach deinem Adoptivvater durch epische Dungeons im Reich der Kobolde. Wappne dich mit den stärksten Rüstungen und einem Arsenal, das es mit den Horden von Feinden und Bossen aufnehmen kann, die auf der anderen Seite des Portals auf dich warten.

Deine Ausrüstung ist dein wertvollster Verbündeter im Kampf. Passe deinen Spielstil an jeden Dungeon an, indem du die Gegenstände, die du mit aufs Schlachtfeld nimmst, wechselst.

© Alle Informationen wurden Steam entnommen

Trailer zum Spiel: