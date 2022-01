Uncharted : Legacy of Thieves ab sofort für die Playstation 5 erhältlich

Uncharted: Legacy of Thieves erscheint endlich für die PS5 und die Abenteuer von Nathan Drake und Co. dürfen nochmal in überarbeiteter Form erlebt werden. Uncharted 4: A Thief´s End und Uncharted: The Lost Legacy verschmelzen sich zu Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Grafische Verbesserungen, DualSense Wireless Controller Funktionen und vieles mehr lassen das Spiel auf der Playstation 5 noch besser aussehen als es vorher schon war. Besitzer von Uncharted 4: A Thief´s End und Uncharted: The Lost Legacy können das Spiel übrigens für 10 € als Upgrade bekommen (hier geht´s direkt in den Playstation Store). Zur Einstimmung haben wir für euch noch den Launch-Trailer: