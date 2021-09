Spindle – Interview mit dem Programmierer und Game Designer Tom Bleek

Nach unserem Interview mit Roman Fuhrer zu seinem Spiel Leif’s Adventure, haben wir direkt das nächste Interview für euch. Spindle beschreibt sich selbst als 2D top-down Action-Adventure und ist inspiriert an alten Klassikern, wie Lufia II oder auch The Legend of Zelda. Unser Interviewpartner war Tom Bleek, der auf YouTube als LetsGameDev bekannt ist. Neben zukünftigen Inhalten haben wir auch über die Hintergründe des Spiels gesprochen. Vielleicht erfahrt ihr auch die ein oder andere neue Information zum Spiel. 😉

Über das Spiel:

Du wachst auf und stellst fest, dass du der Tod selbst bist – während ein kleines Schweinchen dich herumkommandiert und dir sagt, was du tun sollst…? Äh, was zum Teufel ist passiert?

Erforsche eine geheimnisvolle Welt, in der nichts so zu sein scheint, wie es sein sollte! Was ist das für eine mysteriöse Krankheit, die sich auf der ganzen Welt ausbreitet? Warum können die Sterbenden nicht erlöst werden? Und wer warst du, bevor du an diesem Ort aufgewacht bist?

Mit der Hilfe des Schweins durchquerst du das Land und klärst all diese Fragen.

Spindle erscheint voraussichtlich im August 2023. Ihr könnt das Spiel entweder auf Steam begutachten oder auf Kickstarter unterstützen!