Nachdem wir euch erst im letzten Beitrag von Ori and the Will of the Wisps auf der Nintendo Switch berichten konnten, kommt nun direkt der nächste Hit. Sniper Elite 4 heißt der nächste Port, welcher auf Nintendos Hybrid-Konsole einen Platz findet. Winter 2020 ist es dann soweit und wir dürfen Italien zur Zeit des zweiten Weltkrieges auf der Nintendo Switch besuchen. Wie sich der Shooter von Rebellion spielen lässt, bleibt abzuwarten.