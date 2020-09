Ori and the Will of the Wisps erscheint für die Nintendo Switch

Sind wir doch mal ehrlich: Nintendo Switch Ports sind schon lange nichts neues mehr. Viele Spiele haben es schon auf die Nintendo Switch und mit Sicherheit kommen auch in Zukunft noch viele Spiele hinzu. Viele, die sich ihre Lieblingsspiele von der Xbox auf einer Nintendo Konsole wünschen, dürfen sich jetzt freuen, denn Ori and the Will of the Wisps bekommt einen Port. Zudem ist das Spiel direkt erhältlich! Für 29,99€ könnt ihr euch das Spiel im Nintendo eShop kaufen oder auf die 149,99€ teure Collector’s Edition zurückgreifen.