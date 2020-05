Online Escape Room Unter Quarantäne im Test

In diesen schwierigen Zeiten sind Escape Rooms geschlossen und können nicht besucht werden. Der beliebte Rätselspaß findet aber trotzdem statt und zwar auf etwas andere Art und Weise. Die Macher vom Big Break in Hamburg haben den Online Escape Room Unter Quarantäne veröffentlicht und bringen somit den Spaß eines echten Escape Rooms in eure Wohnzimmer. Wir haben die Reise gewagt und das Spiel unter die Lupe genommen.

Keine großen Ansprüche

Die Vorraussetzungen um ein Online Escape Room Spiel zu spielen sind simpel. Mehr als einen internetfähiges Gerät (Smartphone, Tablet, PC, Laptop) und einen Zettel und einen Stift. Das sollte mittlerweile jeder Haushalt haben. Kostenpunkt für den ca. 1 bis 2 Stunden langen Spaß ist 10 Euro. Dieser Betrag wird hinterher als Gutschein für einen realen Besuch in Hamburg wieder gutgeschrieben. Wir finden eine tolle Idee und ein Grund mal nach Hamburg zu fahren und Big Break zu besuchen.

Doch worum geht es in dem Online Escape Room Unter Quarantäne? Passend zur heutigen Zeit geht es um einen Virus der eine Epidemie ausgelöst hast. Als Folge dessen befinden sich viele Menschen in Quarantäne. Ähnlichkeiten mit Corona scheinen durchaus gewollt zu sein. Ihr schleicht euch aber trotzdem in eure Detektei und kümmert euch um einen brisanten Fall. Dr.Marks – ein weltweit anerkannter Virologe, ist verschwunden und somit auch seinen Formel für den neusten Impfstoff. Nun liegt es an uns die Welt und auch den Virologe zu retten.

Logisches Geschick und Teamwork

Das Spiel beginnt mit einem kurzen YouTube Video und führt euch in die Geschichte ein. Schon danach wartet das erste Rätsel auf euch. Nach jeden Rätsel müsst ihr Passwörter bzw. die Lösung eingeben um weiterzukommen. Auch wenn manches logisch erscheint solltet ihr öfters mal um die Ecke denken. Auch die Videos solltet ihr immer genau anschauen um in der Geschichte zu bleiben. Kommt ihr manchen Stellen nicht mehr weiter gibt es zur Not ein Lösungs PDF File welches euch weiterbringt. In unserem Test haben wir dieses aber nur einmal nutzen müssen und danach haben wir uns geärgert, weil es eigentlich einfach war.

Die unterschiedlichen Rätsel sind abwechslungsreich und machen besonders in der Gruppe Spaß. Unter Quarantäne lässt sich entweder zusammen spielen (via Skype oder ähnliche Videotelefonie) oder auch gegeneinander. Dafür braucht ihr aber zwei Versionen des Spiels. Wir haben die erste Variante gespielt und Facebook Messenger als Videotelefonie genutzt. Wir wollen die Rätsel jetzt hier auch nicht spoilern sonst braucht ihr das Spiel ja selbst nicht mehr spielen. Lasst euch einfach überraschen und freut auch auf spannende Rätselaufgaben und gemeinsames Teamwork. Auf jeden Fall solltet ihr logisches Denken, mathematisches Geschick und Cleverness mitbringen.

Unterhaltung in der öden Corona Zeit

Big Break Hamburg hat mit Unter Quarantäne ein tolles Online Escape Room Spiel entwickelt, welches euch wirklich für einige Zeit unterhalten wird. Gemeinsam tüftelt ihr nach Lösungen und ärgert euch wenn die Lösung nicht richtig ist. Nicht wirklich mit einem echten Escape Room zu vergleichen, aber trotzdem eine schöne Idee. Mittlerweile gibt es mit Ausgangssperre einen weiteren Online Escape Room, den wir bei Zeiten auch wieder ausprobieren werden.