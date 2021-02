Neuer Trailer zu Persona 5 Strikers gibt weitere Einblicke in das explosive Abenteuer

Während die Phantomdiebe eine Reihe von seltsamen Vorfällen in ganz Japan untersuchen, entdecken sie eine andere Welt, in der unschuldige Menschen eingesperrt und gezwungen werden, die größten Begierden in ihren Herzen preiszugeben. In typischer Phantomdiebe-Manier setzen sie alles daran, die Gefangenen samt ihrer Herzen zu befreien und die Korruption zurückzuschlagen – in einem Kampf der explosiver wird denn je!

Persona 5 Strikers wird am 23. Februar für PlayStation®4, Nintendo Switch™ und digital auf Steam® veröffentlicht.

(38) Persona 5 Strikers – Liberate Hearts Trailer | PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (DE) – YouTube

In Persona 5 Strikers gehen die Phantomdiebe auf Reisen und müssen unerwartet eine grassierende Verderbnis zurückschlagen, die sich in diversen japanischen Städten manifestiert hat. Die ausgelassenen Sommerferien mit guten Freunden verändern sich urplötzlich, als sie sich mit einer verstörenden Realität konfrontiert sehen: Spieler müssen die Wahrheit aufdecken und die Herzen derjenigen läutern, die im Zentrum dieser Krise gefangen genommen wurden.

NEUE STORY – Persona 5 Strikers bietet eine tiefgreifende Story-Kampagne und fesselnde Kämpfe, die für ein echtes Persona-Erlebnis stehen. Spieler besuchen sechs verschiedene Städte in Japan, kochen verlockende regionale Gerichte und helfen denjenigen, die in Nöten sind. In den Metaverse-Dungeons müssen die Schatten bekämpft werden, so dass die Quelle der Verderbnis aufgedeckt werden kann – eine packende Story für Neulinge sowie alteingesessenen Fans der Serie.

KÄMPFE MIT STIL – Das hybride Kampfsystem verbindet explosives Action-Gameplay mit Pause-und-Plan-Sequenzen, in denen der nächste strategische Schritt geplant werden kann. Spieler erhalten einen Vorteil, indem sie Gegner im Kampf überraschen, ihre elementaren Schwächen ausnutzen und ihnen mit der All-Out-Attacke den Todesstoß versetzen.

NUTZE DIE VOLLE STÄRKE DER PHANTOMDIEBE – Alle Phantomdiebe sind vollständig spielbar. Spieler nutzen die jeweiligen persönlichen Charakter-Fähigkeiten und beschwören ihre Personas für flüssige und elegante Kämpfe. Verstärke ihre Kampfkünste und entwickle einen individuellen Stil. Jeder Charakter besitzt ein eigenes einzigartiges Arsenal an weitreichenden Fähigkeiten, schicken Zaubern und magischen Effekten, mit denen sie die Gegnerhorden besiegen. Spieler, die schon immer einmal als ein gigantischer Katzen-Bus kämpfen wollten, sind bei Persona 5 Strikers (Katzen-)Gold richtig.