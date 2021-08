Vor gerade einmal zwei Monaten haben wir euch vom bevorstehenden Release von Marvel’s Guardians of the Galaxy berichtet. Da das Spiel nicht wirklich lange auf sich warten lässt, ist es kein Wunder, dass wir immer mehr vom Spiel zusehen bekommen. So hat Square Enix vor einigen Tagen einen Trailer mit dem Titel „Marvel’s Guardians of the Galaxy – Lady Hellbender Cutscene“ veröffentlicht.

Der Trailer macht deutlich, dass sich das Spiel nicht an den Filmen orientiert und mit zum Beispiel Lady Hellbender auch auf Figuren setzt, die eher durch die Comics bekannt sind. Weiterhin sehen wir im Trailer eine Entscheidung, die den Dialog in der Szene beeinflusst. Es sieht nicht so aus, als ob durch die Entscheidungen andere Ergebnisse erzielt werden können. Zumindest könnten diese Optionen dem Spielgefühl helfen und die Figuren tiefgehender gestalten.

Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PlayStation 4/5, Xbox One/Series X, Nintendo Switch und den PC.