Cowabunga! Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge erscheint für die Nintendo Switch

Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games haben heute in Partnerschaft mit Nickelodeon bekannt gegeben, dass Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge seine klassische Brawling-Action auf die Nintendo-Switch bringen wird. Die News war Teil von Nintendos Indie World Präsentation und folgt auf die Ankündigung des Titels für den PC.

Während der Nintendo Indie World Showcase haben Tribute Mitbegründer Jean-Francois Major und Dotemu CEO Cyrille Imbert bestätigt, dass die Turtles den Foot Clan auf der Switch jagen werden. Zudem wurde neues Gameplay gezeigt. Darin präsentieren die Turtles radikale Special-Moves und halsbrecherische Combos während sie ihre Gegner durch Schauplätze prügeln, die an TMNT-Spieleklassiker wie Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time erinnern. Die Sidescrolling-Action kann hier im Trailer genossen werden.

Die spannenden Kämpfe in Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge werden durch originelle Musik von Tee Lopes untermalt. Die Werke des Komponisten waren zuvor unter anderem in Sonic Mania , League of Legends , und Monster Boy and the Cursed Kingdom zu hören. Einen erster Vorgeschmack auf Lopes‘ mitreißende Melodien bietet der heutige Trailer.

Inspiriert vom ikonischen Design der 1987er Turtles erweckt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge die pizzaliebendsten Ninjas von New York City in wunderschöner Pixel-Art zum Leben, die den Geist eurer liebsten Retro-Arcade-Automaten atmet. Von Showdowns mit berüchtigten Gegnern wie Bebop und Rocksteady bis zur Wiederkehr bekannter Schauplätze wie Dimension X, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge feiert mit jeder Pore klassische TMNT-Beat-em-Ups und erweitert sie um einige moderne Züge.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge vereint zwei Retro-Profis. Auf der einen Seite Dotemu, Entwicklungsstudio und Publisher bekannt für originalgetreue Ports, sowie hervorragende Remakes und Fortsetzungen beliebter Serien, darunter Streets of Rage 4, der schlagfertige Hit, der bei den Game Awards 2020 als bestes Action-Spiel nominiert wurde, sowie das kommende Windjammers 2 und das vielgepriesene Wonder Boy: The Dragon’s Trap. Auf der anderen Seite Tribute Games, das Studio hinter originellen IPs mit Retro-Feeling, wie Panzer Paladin, Flinthook und Mercenary Kings, welche den Geist klassischer Spiele mit neuem Spielgefühl vereinen. Zu den Reihen von Tribute Games zählen auch Schlüsseltalente, die an Spielen wie dem vielgelobten Scott Pilgrim vs. The World: The Game, und dem 2007 erschienenen Teenage Mutant Ninja Turtles für den Gameboy Advance beteiligt waren.