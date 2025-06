Panini Manga bringt Jenny Jinya zur Dokomi

Wenn sich kommende Woche die Tore der Dokomi in Düsseldorf öffnen – der größten Messe für asiatische Popkultur in Deutschland – dürfen sich Manga-Fans auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Panini Manga hat die gefeierte Künstlerin Jenny Jinya am Stand (Halle 1, Stand 1C02) zu Gast. Mit dabei: ihr bewegender Comicband Loving Reaper, der pünktlich zur Messe wieder erhältlich ist.

Jenny Jinya zählt zu den herausragenden Internet-Phänomenen der Comic-Szene. Die Leipzigerin berührt seit Jahren mit ihren traurig-schönen Illustrationen zu Themen wie Tierwohl, Verlust und Mitgefühl ein weltweites Publikum. Millionen Menschen folgen ihr in den sozialen Medien – ein Erfolg, der nicht zuletzt auf ihren einzigartigen Zeichenstil zurückgeht, der stark von der japanischen Manga-Ästhetik geprägt ist. Auch wir haben den Comic bereits testen dürfen.

Ihr Band Loving Reaper, der im März bei Panini erschienen ist, war schon kurz nach Veröffentlichung vergriffen. Zur Dokomi ist nun endlich der Nachdruck da – und nicht nur das: Jenny Jinya wird vor Ort signieren und so die Möglichkeit bieten, ihr Werk ganz persönlich mit nach Hause zu nehmen.

Natürlich hat Panini Manga noch mehr im Gepäck: Das aktuelle Programm umfasst Bestseller wie die Berserk Master-Edition, Klassiker wie Lady Oscar: Die Rose von Versailles, fesselnde Reihen wie Kijin Gentosho oder The Strange House, sowie zahlreiche Novitäten und limitierte Ausgaben, die Sammlerherzen höherschlagen lassen. Außerdem gibt es vor Ort jede Menge Gratis-Material: Poster, Leseproben, Lesezeichen und mehr – solange der Vorrat reicht.

Einblicke in den Comic Loving Reaper von Jenny Jinya: