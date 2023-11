Xbox DACH öffnet limitierte Popup-Ausstellung in Berlin

Power Your Dreams – unter diesem Motto laden wir alle Spieler*innen dazu ein, die endlosen Möglichkeiten der Xbox-Konsolen zu erleben. Sei es durch das Eintauchen in einzigartige Geschichten, das Kennenlernen ikonischer Charaktere oder das Teilen unvergesslicher Momente mit Freund*innen: Die Xbox Series X|S bietet die nötige Power, Träume zu verwirklichen. Die immersive, multimediale Kampagne „Power Your Dreams“ macht die Möglichkeiten der Xbox Series-Konsolen für alle am eigenen Leib spürbar.

Die Power Your Dreams Experience – Berlin

Um die Power der Xbox Series X erlebbar zu machen, laden wir alle Spieler*innen am 1. und 2. Dezember 2023 zu einer einzigartigen, immersiven Experience im Lighthouse Berlin ein.

Öffnungszeiten*

Freitag, 1. Dezember: 14-22 Uhr

Samstag, 2. Dezember: 14-18 Uhr

Adresse

The Lighthouse of Digital Art | Berlin

Revalerstr. 99

10245 Berlin

*Der Eintritt ist kostenfrei und ab 18 Jahren. Show startet im 20-Minuten-Takt.

In der Ausstellung werden in verschiedenen Licht- und Holo-Installationen die Features der Xbox Series X|S sowie ausgesuchte Spiele wie Starfield, Forza Motorsport, Senua’s Saga: Hellblade II und Cyberpunk 2077 audiovisuell künstlerisch dargestellt. In der „Power Your Dreams – Experience” begeben sich die Besucher*innen in die endlose Welt der Träume. Zusätzlich haben alle die Chance, vor Ort an einem exklusiven Gewinnspiel zur Xbox-Schmuckkollektion von Serge DeNimes teilzunehmen und sich die limitierte Starfield Edition von yfood zu sichern.

„Wenn wir in die unendlichen Welten der Videospiele eintauchen, träumen wir von grenzenlosem Abenteuer, das unseren Entdeckungshunger weckt. Mit der „Power Your Dreams – Experience“ laden wir alle ein, für einen Moment in die Welt der Games & Träume einzutauchen“, so Maxi Gräff, Integrated Marketing Lead Xbox DACH.

The Power to Dream

Xbox Series X ist die bisher schnellste und leistungsstärkste Xbox-Konsole, die in der aktuellen Generation neue Standards für Leistung, Geschwindigkeit und Kompatibilität setzt. Mit atemberaubender Geschwindigkeit können Gamer*innen mit ihr in dynamische, lebendige Spielwelten abtauchen und sie in einer bisher ungeahnten Brillanz und mit Bildwiederholraten erleben, die die Grenzen zwischen Spiel und Realität verwischen.

Technische Features wie echte 4K-Auflösung, bis zu 120 möglichen Bildern pro Sekunde, 8K High Dynamic Range und einer Leistung von 12 TFLOPS machen die Xbox Series X zur besten Wahl für Gamer*innen, die ihre Träume real werden lassen wollen. Erhältlich ist die Konsole hier: https://www.xbox.com/de-DE/consoles/xbox-series-x

Erfahre mehr über die Power Your Dreams – Experience auf Xbox Wire DACH.