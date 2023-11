Alles steht Kopf 2 bringt uns 2024 zurück in Rileys Kopf

Pixar hat es nicht leicht in letzter Zeit. Obwohl die Gruppierung unter Disney einen guten Film nach dem anderen abliefert, kann keiner sich an den Kinokassen durchsetzen. Zum Beispiel Elemental, ein wirklicher toller Film mit den Thematiken von Rassismus und unerwünschter Liebe im Mittelpunkt, wird für Pixar ein Flop und wird lediglich auf Disney Plus zu einem Überraschungserfolg. Doch noch ist nicht alles verloren. 2024 will es Pixar nochmal wissen und versucht es diesmal nicht mit einer neuen Marke, sondern bringt mit Alles steht Kopf 2 die Fortsetzung zu einem ihrer beliebtesten Filme in die Kinos.

Um genau zu sein erscheint das Sequel hierzulande im Sommer 2024. Ein genaues Releasedatum ist bisher noch nicht bekannt, es bleibt aber zu erwarten, dass Alles steht Kopf 2 von Disney als DER Sommerfilm vermarktet wird. Ob das Werk von Direktor Kelsey Mann jedoch an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen kann, müssen wir noch abwarten.

Im Teaser Trailer werden auf jeden Fall bereits neue Emotionen angedeutet. Zusehen ist lediglich Zweifel, welche mit den Worten „wir wollten echt einen guten ersten Eindruck machen“ auf noch weitere neue Charaktere andeutet. Damit gehen wir davon aus, dass sich der Film mit etwas anderen Gefühlen auseinander setzt. Wir sind jetzt schon auf Alles steht Kopf 2 gespannt!

Hier gibt es den offiziellen Teaser Trailer zu Alles steht Kopf 2: