Call of Duty: Modern Warfare III feiert den Launch mit Kool Savas

Kurz vor der Veröffentlichung von Call of Duty®: Modern Warfare® III am 10. November, fand die geheime Kool Savas Live-Show in Berlin statt. Kool Savas, der deutsche King of Rap, trat als Headliner vor 200 Fans auf, um mit ihnen den baldigen, weltweiten Launch bei einem exklusiven Gig im Napoleon Komplex zu feiern.

Neben dem Konzert war es für Besucher:innen möglich, das Spiel vorab anzuspielen und sich ein Call of Duty-inspiriertes Tattoo stechen zu lassen.

Die Chance auf eines der limitierten Tickets für den geheimen Gig hatte, wer sich für „Urban Exploring“ begeistert und drei geheime Orte auf https://www.enterthemap.de entdeckt hat, die Kool Savas persönlich anteaserte. Diese Orte, die sich über ganz Deutschland verteilen, wurden wegen ihrer Ähnlichkeit mit ikonischen Modern Warfare III Multiplayer Maps ausgewählt.

Kool Savas sagte zum Event: „Für mich ist es eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen. Ich bin super aufgeregt gewesen, als ich gehört habe, dass es um Call of Duty geht, und vor allem um den neuen Teil. Es ist echt mein Lieblingsspiel. Ich bin jeden Tag dabei, mit meiner Frau zu schauen, ob ich abends Zeit finde, weil natürlich die Beta spielbar war. Und deswegen ist es für mich großartig hier dabei zu sein, in so einem Ambiente. Ist einfach geil, ist genau mein Ding.“

Die ganze Performance wird ab dem 18. November auf dem Youtube Channel von Circle Sessions verfügbar sein.

Der Artist – Kool Savas

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hat sich eine unvergleichliche Karriere in der deutschen Musiklandschaft behauptet. Kool Savas, ein Meister seines Fachs, brachte den Berliner Battlerap aus den Tiefen des Untergrunds in die strahlenden Höhen der Charts. Sein Weitblick, musikalische Trends zu erkennen, ohne seine Wurzeln zu leugnen, beeindrucken Fans und Kritiker:innen.

Seine Alben sind nicht nur Gold für die Industrie, sondern auch für die Straße. Die Vielzahl an Erfolgen, Meilensteinen und wegweisenden Augenblicken in der Szene ist überwältigend. Mit beinahe 3 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify hat sich Kool Savas den Titel des King of Rap in Deutschland redlich verdient.

Das Game – Call of Duty

Call of Duty®: Modern Warfare® III baut auf dem Erbe der Modern Warfare-Serie auf und ist die direkte Fortsetzung des rekordverdächtigen Call of Duty®: Modern Warfare® II. Die Spieler:innen erleben eine reichhaltige und fesselnde Kampagne, die direkt an Modern Warfare® II anknüpft, völlig neue Open-World-Zombies auf der größten Call of Duty®-Zombies-Karte aller Zeiten und eine der größten Sammlungen von Modern Warfare-Multiplayer-Karten, die je zusammengestellt wurden – sowohl Fan-Favoriten als auch völlig neue.

Call of Duty®: Modern Warfare® lll wird voraussichtlich ab dem 10. November für PlayStation® 5, PlayStation® 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Battle.net und Steam erhältlich sein. Vorbestellungen für den Early Access zur Kampagne ab dem 2. November sind ab sofort möglich auf https://www.callofduty.com/playnow/modernwarfare3