Mit Ghostbusters: Frozen Empire geht es 2024 wieder auf Geisterjagd

Ghostbusters ist ein interessantes Franchise. 1984 kam der erste Teil der Reihe in die Kinos, während 1989 auch ein zweiter folgte. Danach wurde es erstmal still um die Geisterjäger. 2016 versuchte man sich endlich an einem Reboot, welches aber komplett den Bach runter ging. Als jedoch alles verloren schien bekamen wir 2021 mit Ghostbuster: Legacy eine wirklich fantastische Fortsetzung zu Ghostbustes II, welche zudem auch noch eine komplett neue Generation an Geisterjägern aufbaute. Nun folgt 2024 mit Ghostbusters: Frozen Empire der nächste Teil mit dem neuen Team rund um Phoebe gespielt von Mckenna Grace.

Um genau zu sein, soll der Film hierzulande am 28. März 2024 in die Kinos kommen. Sony hat außerdem einen ersten Teaser Trailer zu Ghostbusters: Frozen Empire veröffentlicht, welcher uns erste Einblicke in das neue Werk von Ivan Reitman liefert. Dieser war auch für den Vorgänger verantwortlich. Zur Geschichte ist Folgendes unter dem Video nachzulesen:

In GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE kehrt die Spengler-Familie dahin zurück, wo alles begann: in die ikonische New Yorker Feuerwache. Dort tun sie sich mit den original Ghostbusters zusammen, die ein streng geheimes Forschungslabor eingerichtet haben, um die Geisterjagd auf das nächste Level zu heben. Doch als die Entdeckung eines antiken Artefakts eine böse Macht freisetzt, müssen die alten und die neuen Ghostbusters gemeinsame Sache machen, um ihr Zuhause zu beschützen und die ganze Welt vor einer zweiten Eiszeit zu bewahren.

Hier gibt es den offiziellen Teaser Trailer zu Ghostbusters: Frozen Empire: