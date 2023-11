Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes ab heute im Kino

Anfang der 2000er erlebten wir den Ausbruch von Teenie-Filmen, welche alle in der Postapokalypse spielten. Egal ob die Verfilmung von Maze Runner im Jahr 2014 oder Divergent im selben Jahr, es wirkte so als ginge Drehbuchautoren die Bücher in diesem Genre nicht aus. Ein Film stand aber über allen und war der Grund für den ganzen Hype: Die Tribute von Panem (oder im Original The Hunger Games). Die Bücherreihe von Suzanne Collins wurde in vier Filmen adaptiert und bekommt heute noch einen fünften dazu, welcher die Vorgeschichte von Coriolanus Snow und seinem Aufstieg erzählt – Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Der neuste Film, der Die Tribute von Panem Reihe ist ab heute in den deutschen Kinos anschaubar und setzt damit ein Franchise fort, welches ursprünglich 2014 mit Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2 sein Ende fand. Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes ist jedoch auch kein Sequel, sondern ein Prequel, welches uns von Coriolanus Snow Vergangenheit und den zehnten Hungerspielen erzählt.

Ob der Film an den Hype der Originalfilme anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Mit Rachel Zegler und Tom Blyth in den Hauptrollen versprechen wir uns zumindest einen hochkarätigen Blockbuster, auch wenn Rachel Zegler in letzter Zeit mehr für Unmut gesorgt hat als für Freude auf den neuen Film.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes: