The Marvels ab heute im Kino

Mit Guardians of the Galaxy Vol. 3 erschien am 3. Mai 2023 der bis dato neueste Marvel-Film und konnte im Wirrwarr von Phase 4 und 5 die Zuschauer mit seiner emotionalen Geschichte begeistern. Heute startet mit The Marvels das nächste Abenteuer von Phase 5 und setzt dieses Mal die Charaktere Captain Marvel, Ms. Marvel und Monica Rambeau in den Mittelpunkt. Diese müssen sich gemeinsam einer neuen Bedrohung stellen und dabei lernen, was es heißt als Team zu arbeiten.

Anders als die vorherigen beiden Filme des MCU, setzt The Marvels wieder stark auf Inhalte, die von den Serien etabliert wurden. So wurden sowohl Ms. Marvels Fähigkeiten als auch die von von Monica in zwei Serien von Phase 4 vorgestellt, weshalb wir euch an diesem Punkt empfehlen, erst die Serien Ms. Marvel und WandaVision anzuschauen.

Nichtsdestotrotz versprechen die bisherigen Trailer bereits eine Menge Superheldenspaß. Ob der Film ein Erfolg wird kommt wie immer ganz auf das Interesse und die Fans von Marvel an. Ich selbst zum Beispiel mochte sowohl Captain Marvel wie auch Ms. Marvel, bin mir aber auch bewusst, dass diese Meinung nicht gerade von vielen Personen geteilt wird. Es bleibt also abzuwarten, wie sich The Marvels am Box Office schlagen wird und ob der Film zumindest als Erfolg gewertet werden kann.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu The Marvels: