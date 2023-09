Monsterjagd in der realen Welt: Monster Hunter Now ab heute auf mobilen Geräten

Monster Hunter ist ein beliebtes Franchise. Allein Monster Hunter: World verkaufte sich bis zum 30 Juni. 2023 mehr als 19 Millionen Mal und zeigt damit deutlich, dass auch JRPGs im Westen eine hohe Beliebtheit vorweisen können. Okay… wenn wir ehrlich sind dann ist es doch etwas unfair den Titel in diesem Artikel anzuführen, welcher überhaupt erst dazu geführt hat, dass die meisten Spieler hierzulande Monster Hunter kennen. Nichtsdestotrotz lässt sich die Beliebtheit des Franchises nicht absprechen. Es war also kein Wunder, als vor längerer Zeit Niantic gemeinsam mit Capcom ankündigte, dass das Monsterjagen auf den mobilen Geräten weitergehen wird.

Mit Pokémon Go konnte Niantic bereits einen großen Erfolg verzeichnen, hatte danach aber ziemliche Probleme an das Erstlingswerk anzuschließen. Nun versucht der Entwickler es mit Monster Hunter Now erneut und will das Jagen von Monstern auf euren Handys möglich machen. Wie von den Spielen des Studios gewohnt, wird auch in Monster Hunter Now die Realität mit der digitalen Welt verschmolzen. Hierzu kommt die allseits bekannte AR-Technologie zum Einsatz. Ihr könnt euch selbst ausrüsten und euch mit Freunden zusammentun, um die gefährlichsten Monster zu erlegen und die beste Rüstung zu ergattern. Aber aufgepasst: Um neue Monster zu entdecken, müsst ihr auch in der realen Welt an neue Gebiete gehen oder ihr werdet immer nur gegen die gleichen Monstrositäten antreten.

Monster Hunter Now ist ab sofort auf allen kompatiblen Mobilgeräten verfügbar. Der Titel kann sowohl im App Store als auch auf Google Play kostenlos gedownloadet werden. Als Sprachen nennen die Stores: Japanisch, Englisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und brasilianisches Portugiesisch. Es wird Zeit auf die Jagd zu gehen!

