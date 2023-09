Es ist Party-Zeit in Crash Team Rumble Saison 2

Die 2. Saison von Crash Team Rumble™ ist seit dem 12. September live. Macht euch bereit für neue Modi, Karten, Helden und Kräfte, die mit Saison 2 veröffentlicht wurden. Der brandneue Party-Modus bietet euch ein 4-Spieler-Koop-Remix, der eine frische Perspektive auf Rumble bietet. Entdeckt zwei neue Karten und bereitet euch auf die Ankunft von Ripto vor, der aus dem Spyro-Universum die Party stürmt.

Party-Modus bringt schnelles Koop-Spiel zu Crash Team Rumble

Wenn ihr eine Auszeit zwischen den Wettkämpfen sucht, findet ihr sie im neuen Party-Modus. Stellt ein Team von vier Personen zusammen und entdeckt fünf verschiedenen Mini-Spielrunden; jede mit ihren eigenen Herausforderungen. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, um jede Aufgabe zu erledigen und gleichzeitig Uhren sammeln, die eure verbleibende Zeit erhöhen. Meistert jede Party-Modus-Welle und stellt euch der geheimen Boss-Welle: Dem ultimativen Geschicklichkeitstest für Crash-Veteranen. In jeder Runde wird die Punktzahl eures Teams basierend darauf berechnet, wie schnell ihr jedes Ziel abschließt.

Die Party-Modus-Runden gibt es in fünf verschiedenen Versionen

Tempo-Turnier – Rast mit eurem Team über Speed-Pads, während ihr Hindernissen wie Prellböcken und Nitro-Kisten ausweicht. Ihr seid mit euren Teammitgliedern verbunden, sodass sich eure Geschwindigkeit erhöht, bis ihr euch zu weit von ihnen entfernt – dann bricht eure Verbindung. Lasst also niemanden in eurem Team zurück, um die beste Zeit zu erzielen.

Kochkurs – Arbeitet zusammen, um bestimmte Zutaten zu sammeln und sie in einen riesigen Topf zu werfen, der über die Karte wandert. Achtet darauf, euch mit eurem Team zu verständigen, um sicherzustellen, dass ihr nicht die falschen Zutaten verwendet. Behaltet euren Topf außerdem immer im Auge!

Zündeln – Ihr müsst eine Kerze verwenden, um Laternen auf einem Turm zu entzünden, bevor die Zeit abläuft. Eure Kerze wird ausgehen, also müsst ihr euch auf eure Teamkolleg:innen verlassen, um sie wieder anzuzünden und das Tempo aufrechtzuerhalten. Sorgfältiges Timing und Koordination sind hier der Schlüssel zum Erfolg.

Ausgrabung – Sucht auf der Karte nach vergrabenen Knochen und setzt sie zusammen, um ein komplettes Skelett freizulegen. Einige Knochen sind größer als andere und benötigen mehrere Spieler:innen, um sie zu tragen. Nutzt das Ping-System geschickt und synchronisiert eure Sprünge, um die besten Zeiten zu erzielen.

Ballon-Hüpfer (wird später während Saison 2 veröffentlicht) – Springt hoch in den Himmel über Katastrophen-Canyon und hüpft über riesige Ballons, um Punkte zu sammeln. Jede Welle erzeugt verschiedene Arten von Ballons; euer Team muss auf eine bestimmte Anzahl von jeder Form springen, um zu siegen. Spieler:innen, die gleichzeitig auf denselben Ballon springen stürzen jedoch ab.

Aufgepasst ihr Drachen – Ripto stürmt die Party

Ripto ist zurück, um als neuester Booster im Heldenaufgebot reichlich Chaos zu stiften. Mit seinem Zepter kontrolliert er das Schlachtfeld mit einer Vielzahl tödlicher und mächtiger Zauber, wie zum Beispiel mit Feuerbällen, Blitzen und Tsunamiwellen. In den Händen eines erfahrenen Spielers kann Ripto seine Fähigkeiten kombinieren, um verheerende Kombos zu erstellen.

Bekämpft euch auf zwei neuen Karten

Keine Saison wäre komplett ohne neue Arenen, in denen ihr euch austoben könnt. Saison 2 bringt noch mehr neue Karten als Saison 1 – mit „Bis zum Hals im Müll“ und „Jazz-Viertel“, die bald veröffentlicht werden. Erkundet die gefährlichen Abwasserkanäle in „Bis zum Hals im Müll“ und aktiviert die Relikstationen auf der Karte. Später in der Saison könnt ihr auch im Jazz-Viertel kämpfen – eine nächtliche Karte mitten in einer Jam-Jamboree. Tanzt mit den einheimischen Musikern und rüstet euch mit spielverändernden Masken aus, um den Ausgang eines Matches zu beeinflussen.

Saison 2 und ein brandneuer 100-Tier-Battle-Pass sind seit gestern live. Schaltet Fortschritte entweder im kostenlosen oder im Premium-Pass frei und erlangt neue Skins, Kosmetik, Musik und mehr. Der Premium-Battlepass für Saison 2 ist in der Crash Team Rumble Deluxe Edition enthalten. Besitzer der Standard-Edition können ihn aber auch separat für 950 Crash Coins erwerben. Wenn ihr alle 100 Stufen des Premium-Battlepasses von Saison 2 abschließt, werdet ihr außerdem mit insgesamt 1000 Crash Coins belohnt.