gamescom 2023 – HYENAS

HYENAS (Entwickelt von Creative Assembly)

Natürlich haben wir uns auch dieses Jahr wieder auf den Weg nach Köln gemacht, um die Gamescom 2023 zu besuchen. Wir haben den Publisher Critical Reflex besucht und uns ein paar von seinen neuen Spielen angeschaut.

In der nahen Zukunft entwickelt das Big-Tech-Unternehmen CLOUT eine Zero-G-Technologie zur Manipulation der Schwerkraft. Als einer der Schwerkraftmotoren ausfällt, wird die Erde durch ein katastrophales Ereignis namens “The Crack” verwüstet. Diejenigen, die es sich leisten können, werden auf den Mars evakuiert. Die Zurückgebliebenen errichten eine Reihe von Slums in der Umlaufbahn, die als “The Taint” bekannt sind.

Status auf dem Mars erlangt man nun durch den Besitz seltener Gegenstände von ikonischem, popkulturellem Merch. CLOUT gründet “Plunderships”, um zur kaputten Erde zurückzukehren und Merch für die Mars-Eliten zu bergen. Die Bewohner von The Taint, die damit unzufrieden sind, dass die Milliardäre auf dem Mars von den Trümmern profitieren, beginnen, die Plunderships zu überfallen, um Schätze zu stehlen und die Vergangenheit zurückzuerobern. Diese unwahrscheinlichen Piraten sind als Hyänen bekannt.

HYENAS ist der neue heldenbasierte Multiplayer-Extraktions-Shooter des Entwicklers Creative Assembly (bekannt für die Total War Serie). Schließt euch in Dreier-Teams zusammen, um gegen rivalisierende Hyena-Trupps und NPC-Sicherheitskräfte, bekannt als “MURFS”, zu kämpfen. Seit das erste Team, das die Tresore plündert, und entkommt in die Extraktionszone, um zu gewinnen!

Auf der Gamescom durften wir ein komplettes Match spielen, und nach einem kurzem Tutorial Video, ging es dann auch schon los. Anfangs hat unser Team sich mit den NPCs beschäftigt, die recht einfach auszuschalten waren, mit meinem Scharfschützengewehr. Doch sobald wir angefangen haben, den ersten Tresor aufzubrechen, fing das Chaos an. Alle NPCs in der Nähe werden alarmiert und stürmen zum Tresor, zusätzlich werden noch weitere Gegner gespawnt. Erst kommen einfache Wachen mit Drohnen, welche explodierende Fässer mit sich tragen, danach kommen gepanzerte Wachen mit stärkeren Waffen wie Scharfschützengewehren oder Raketenwerfern. Und zum Schluss kommen Wachen in Kampfrobotern noch dazu. Und bis dahin haben wir noch keinen anderen Spieler gesehen. Ähnlich wie in vielen Battle Royal Spielen, gibt es auch hier viele Upgrades, die man finden kann, um die Waffe zu verbessern, eine das vorhandene Schild zu verbessern oder einfache Heilung für später. Da es sich hier um einen Hero-Shooter handelt, hat jeder Charakter zwei Waffen, die man nicht austauschen kann.

Die Map war sehr groß und nach dem wir den ersten Loot eingesammelt haben, wurde erstmal die Steuerung in der Schwerelosigkeit ausprobiert. Man kann sich nur durch Springen weiterbewegen in der Schwerlosigkeit, aber da alles in dem Raum herumfliegt kann man sich so sehr gut von Deckung zu Deckung bewegen. Die Räume besitzen Schalter um die Anziehung an oder wieder auszuschalten. Dadurch hat man sehr interessante Kämpfe, die richtig gelungen sind. Ausgestattet mit dem neuen Wissen, ging es also auf die Jagd. Schnell haben wir ein nach dem anderen Team gefunden, da diese auch versucht haben Tresore zu knacken und dadurch eine Menge Lärm ausgelöst wird. Mit dem Ausschalten der Spieler kann man diese Looten, um eventuelle Verbesserungen zu bekommen. Wenn man genug Loot erscheint eine Extraktionszone, die man verteidigen muss, um davonzukommen. Unser Team konnte sich erfolgreich zur Zone schlagen und dort noch ein weiteres Team ausschalten, um dann das Match zu gewinnen.

Matches dauern etwa 20 Minuten und sind für Spielern von Call of Duty, Apex Legends und ähnlichen Shootern, schnell zu lernen. Das Spiel wird für PC, Playstation 4/5 und Xbox One / Xbox Series X|S erscheinen. Zurzeit gibt es eine Closet Beta.