gamescom 2023 – Cross Blitz

Cross Blitz (Entwickelt von Tako Boy Studios)

Natürlich haben wir uns auch dieses Jahr wieder auf den Weg nach Köln gemacht, um die Gamescom 2023 zu besuchen. Wir haben den Publisher Critical Reflex besucht und uns ein paar von seinen neuen Spielen angeschaut.

Begib dich auf ein Abenteuer, alle Decks zur Hand!

Cross Blitz ist ein Deckbuilder, in dem Abenteuer auf Strategie, auf harte Kämpfe treffen. Egal, ob du die reichhaltige Geschichte oder den herausfordernden Roguelite-Modus erkundest, Cross Blitz wird deinen taktischen Verstand auf die Probe stellen, während du vorankommst und die perfekten Decks zusammenstellst, um die vielen bunten Feinde zu bekämpfen, denen du auf deiner Reise durch die Insel Cross Dawn begegnen wirst.

Freunde von Spielen wie Hearthstone oder Legends of Runeterra, werden sich bei Cross Blitz direkt wohlfühlen. Bekannte Mechaniken aus anderen Kartenspielen werden hier mit neuen Systemen zusammen gemischt. Im Story-Modus schließt Ihr euch entweder dem furchtlosen Piraten Redcroft oder dem Popstar Violet an. Im Laufe des Abenteuers erkundest Ihr eine Vielzahl einzigartiger Orte und schaltest dabei neuer Karten, Fähigkeiten und Relikte frei. Baue das ultimative Deck, das am besten zu deinem Spielstil passt.

Tusk Tales heißt der Roguelite-Modus von Cross Blitz. Jeder Durchgang ist anders! Es gibt mehrere Söldner, aus denen Ihr wählen könnt, jeder mit seinem eigenen Deck, Spielstil und Mechaniken. Im Laufe des Durchgangs könnt Ihr euch neue Schmuckstücke kaufen, Karten kaufen und verbessern. Die Oberwelt zeigt euch immer an, was euch als nächstes erwartet, und somit könnt ihr euren Weg zum Boss selbst planen.