gamescom 2023 – Dieses Horrorspiel aus Deutschland erscheint noch in diesem Jahr

Auf der Future Games Show der Gamescom gab es neben der Ankündigung von Tormented Souls 2 auch ein weiteres Horrorspiel im Livestream zu sehen. Ad Infinitum zeigte sich mit einem schönen filmischen Trailer, welcher uns weitere Einblicke in die düstere Welt des Spiels gibt. Auch wurde bekannt gegeben, dass der Titel ab sofort vorbestellt werden kann. Diese Ankündigung steht in direktem Zusammenhang mit dem Release, da Ad Infinitum bereits am 14. September 2023 für PlayStation 5, Xbox Series Konsolen und den PC erscheinen wird. Wer vor dem Erscheinen des Spiels die Vorbestellung auf Steam wagt, kann zudem 10% sparen und erhält den Titel anstatt 34,99€ für 31,49€. Das Spiel stammt aus Deutschland und wird vom Berliner Studio Hekate entwickelt. Ad Infinitum ist das erste Spiel des Studios und damit der erste Versuch in der doch recht umkämpften Videospielindustrie Fuß zu fassen.

