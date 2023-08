gamescom 2023 – In Hexxen: Hunters geht es auf Hexenjagd im Schwarzwald

Zwar gab es nicht allzu viele Ankündigungen auf der Gamescom, dafür aber einige kleine Highlights, welche mit Innovativen Konzepten oder gar einfach tollen Szenarien abseits der großen AAA-Spiele begeistern konnten. Unter diesen Spielen war auf der Future Games Show das deutsche Taktik-RPG Hexxen: Hunters. Der Titel soll 2024 erscheinen und schickt uns auf die Jagd nach Hexen im deutschen Schwarzwald. Als Entwickler zeichnet sich das deutsche Studio Ulisses Spiele verantwortlich, welches als hessische Firma einige Erfahrungen mit dem bekannten deutschen Naturgebiet hat. Publisher von Hexxen: Hunter ist Hooded Horse, welche unter anderem das kommende Spiel Manor Lords im Gepäck haben.

In Hexxen: Hunter erkunden wir die Umgebung in Echtzeit und stürzten uns beim Aufeinandertreffen mit den Monstern dieser Welt in rundenbasierte Taktikkämpfe, in welchen Geschick und Können am wichtigsten sind. Aus der eigenen Basis heraus gilt es den Schwarzwald zu erkunden, Waffen zu entwickeln, neue Rüstung zu erbauen und die Alchemie zu erlenen. Als Plattformen ist bisher nur der PC genannt. Hier kann das Spiel jedoch sowohl auf Steam, als auch dem Epic Games Store erworben werden. Ob die Konsolenversion in Zukunft folgen wird, bleibt abzuwarten.

Für einen genaueren Einblick in Hexxen: Hunter schaut am Besten einfach mal selbst in den Ankündigungstrailer rein:

Zur Geschichte des Spiels heißt es auf der Steam Seite: