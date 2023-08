gamescom 2023 – Tormented Souls 2 wird die Fortsetzung des Horror-Geheimtipp aus dem Jahr 2021

Die Gamescom zeigt viele neue Ankündigungen nicht nur auf der Opening Night Live, sondern besteht auch aus kleineren Shows mit ihren ganz eigenen Ankündigungen. So gab es am 23. August 2023 auch die sogenannte Future Games Show, welche mit dem Fokus auf zukünftige Spiele eine Show voller kommender Titel verspricht. Während wir also viele neue Informationen zu bereits bekannten Titeln bekamen und ein paar Neuankündigungen erleben durften, gab es ganz zum Schluss auch nochmal eine große Überraschung aus dem Hause Dual Effect: Tormented Souls 2. Das Survival-Horror Spiel lässt uns wieder in die Haut von Caroline Walker schlüpfen, welche wir auf ein neues Abenteuer in Südamerika begleiten dürfen. Damit geht es also nicht wie im ersten Teil zurück ins Wildberger-Hospital.

Tormented Souls 2 ist ein Horrorspiel im Geiste von Resident Evil oder auch Silent Hill. Sollte sich der zweite Teil stark am ersten orientieren, erwarten uns wieder feste Kameraperspektive, schwierige Rätsel und Korridore voller Monster, welche wir mit unseren selbstgebastelten Waffen in ihre Schranken weisen müssen. Ein genaues Releasedatum zum Titel wurde noch nicht bekanntgegeben. Lediglich das Jahr 2024 wurde am Ende des ersten Teasers erwähnt. Außerdem kann das Spiel bereits auf Steam und anderen Plattformen der Wishlist hinzugefügt werden. Tormented Souls 2 erscheint für PlayStation 5, Xbox Series Konsolen und den PC. Die alten Konsolen werden vom Entwickler und Publisher nicht bedient.