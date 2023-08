Tekken 8 – Raven und Azucena trailer

Auf dem Fighting Game Tunier Evo 2023, hat Bandai Namco die neusten Kämpfer für Tekken 8 gezeigt. Raven kehrt zurück und Neuling Azucena betritt den Ring.



Raven

Nach seinem Verschwinden nach den Ereignissen von Tekken 6 hat Raven ein intensives Training absolviert und kehrt in Tekken 8 noch stärker zurück. Sein Stil, der Ninjutsu und kraftvolle Schläge mit seiner einzigartigen “Seelenfeld”-Haltung verbindet, gibt den Spielern ein vielseitiges Arsenal an die Hand, das Klone und Teleportation nutzt, um den Rhythmus des Schlachtfelds zu beherrschen.

Azucena

Die als “Kaffeekönigin” bekannte Azucena ist eine MMA-Kämpferin aus Peru. Sie ist die jüngste Erbin der Familie Ortiz, einer Familie, die eine peruanische Kaffeeplantage betreibt. Sie beschloss, am King of Iron Fist Tournament teilzunehmen, um die Ortiz-Farm zu fördern. Azucena kämpft mit Bewegungen, die auf den Mixed Martial Arts basieren, wobei sie einige leicht unkonventionelle Techniken einbaut, wie den Liberador, bei dem sie in eine Haltung wechselt, in der sie ihre Gegner nicht blockt, sondern deren Angriffen instinktiv ausweicht.

Tekken 8 erscheint für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es noch nicht.