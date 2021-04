Wreckfest: Next-Gen Upgrade kommt

Wer Bock hat, die brennenden Einzelteile der gegnerischen Fahrzeuge in noch besserer Grafik fliegen zu sehen, der wird sich freuen. Publisher THQ Nordic kündigte für Wreckfest das Next-Gen Upgrade für die PlayStation 5 an. Dieses soll am 01. Juni 2021 erscheinen, allerdings kommt es nicht ganz ohne Bedingungen.

So heißt es auf Twitter: „Mehr Geschwindigkeit. Mehr Power. Mehr Chaos. Wreckfest kommt am 01. Juni 2021 auf die PlayStation 5. Besitzer der PS4-Version von Wreckfest können ihr Spiel auf die verbesserte PS5-Version für 9,99€/ $9,99 upgraden.“

More speed. More power. More mayhem. Wreckfest is coming to PlayStation 5 on June 1st, 2021.

Owners of Wreckfest on PS4 can upgrade to the enhanced version on PS5 for $9.99 / € 9.99.#Wreckfest #DriveHardDieLast pic.twitter.com/omWpiXtuQm

