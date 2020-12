Weihnachtgewinnspiel FINALE – Jetzt geben wir ALLES

Weihnachten kommt immer näher und wir geben nun dank unserer tollen Partner nochmal richtig Gas. Und die Preise können sich wirklich noch mal sehen lassen. Ein dickes Danke und eine virtuelle Umarmung geht an unseren vielen Partner , die uns dabei unterstützt haben. Und das könnt ihr bei uns gewinnen:

1 x TEUFEL CAGE HEADSET

1 x ORI AND THE WILL OF THE WISPS (Nintendo Switch Box Version)

1 x XBOX FAN PAKET

bestehend aus: HALO 5 , QUANTEM BREAK, Hoodie XBOXED (Gr.M), T-Shirt XBALL Women (Gr.XL), Kaffeebecher GAME PASS, Socken GEARS OF WAR 4 (Grau Gr.L), Weihnachtskugel Xbox

2 x THE GUISE (PC Steam Code)

2 x RADICAL RABBIT STEW (1 x PS4 Code, 1 x Xbox One Code)

2 x COOK, SERVE, DELICIOUS 3 (PC Steam Code)

1 x ROGUE COMPANY ULTIMATE FOUNDERS PACK (1 x XBOX ONE Code)

1x LET´S SING 2021, (Nintendo Switch-Version mit Mikrofon)

1x 9 MONKEYS OF SHAOLIN (PC Box Version)

1x RPG MAKER MV, (PS4 Box Version)

1x RIDE 4 (PC Box Version)

1 x SUREFIRE GX3 GAMING SSD FESTPLATTE 1 TB

Ein dicker Dank und eine virtuelle Umarmung geht raus an unsere Partner MSN, Teufel, Xbox, Kalypso Media, Verbatim, Kochmedia und Swordfish PR. Ohne euch könnten wir solche Dinge nicht auf die Beine stellen – vielen vielen Dank.

Und so macht ihr mit:

Sendet uns eine Mail mit dem Betreff „Finale“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Wir melden uns persönlich bei allen Gewinnern per Mail. Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch allen frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021.