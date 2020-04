Trust – Zubehör, das #StayHome einfacher macht

Von einem Moment auf den anderen permanent zu Hause, stellen viele Menschen fest, dass ihre Arbeits- oder Gaming-Ausstattung ein Upgrade vertragen könnte. Zum Arbeiten im HomeOffice gezwungen, sehnt sich so mancher nach der ergonomischem Maus zurück, die er im Büro benutzt. Oder man stellt fest, dass der alte Kopfhörer einer ganze Zockernacht mit den Freunden aus dem Clan nicht mehr standhält. Menchen wollen mit Ihren Followern in Verbindung bleiben und neue Inspiration in Inhalte umsetzen, aber das Mikrofon spielt einfach nicht mit. Hier kommen die Angebote von Trust ins Spiel, die das Entspannen und Arbeiten von zu Hause aus viel komfortabler machen.

ALLES RUND UMS HOME OFFICE

Mit dem richtigen Zubehör ist das Arbeiten von zu Hause aus viel einfacher. Je länger die Arbeitsschichten zuhause dauern, desto wichtiger der Komfort der benutzten Ausstattung. Eine ergonomische Maus, wie die Verto Wireless Vertical Ergonomic Mouse, lässt das Handgelenk in einer natürlichen Position ruhen und beugt so Belastungen und Schmerzen vor. Um die Menschen um uns herum nicht durch Klick- und Tippgeräusche zu belästigen, lohnt sich der Blick auf ein geräuschloses Design, wie z.B. das des Muto Silent Keyboard oder der Siero Silent Click Wireless Mouse. Man sagt, dass ein sauberer Schreibtisch die halbe Arbeit ist. Ein USB-Hub eignet sich ideal, um alles Zubehör anzuschließen und vom Laptop oder dem PC aus zu steuern; die Dalyx Aluminium 10-in-1 USB-C Multiport Docking Station befreit deshalb jeden Schreibtisch von Kabelgewirr.

Bei der Arbeit von zu Hause aus ist konzentriert zu bleiben extrem wichtig. Mit den Quasar HS USB-Kopfhörern für PC und Laptop bleibt der Fokus auf der Arbeit, während Musik leise mitläuft; die Kopfhörer eignen sich auch ideal für Videokonferenzen. Die Trino HD Video-Webcam macht es leicht, mit Kollegen in Kontakt zu bleiben und liefert hohe Auflösung und kristallklaren Klang, wenn es darauf ankommt.

ZUHAUSE BLEIBEN, GEMEINSAM ZOCKEN

Gamen macht viel mehr Spaß, wenn Freunde dabei sind. Man muss aber nicht unbedingt im selben Raum sein, um den Spaß zu maximieren. Alles, was man braucht, ist ein hochwertiges Headset. Mit dem GXT 414 Zamak Multi-Platform Gaming-Headset oder dem GXT 488 Forze Gaming-Headset für PS4™ kommt jeder Kommentar, jedes Kommando und jeder Witz der Mitspieler kristallklar an, während es sich trefflich über Strategie und Sieg diskutieren lässt.

GEMEINSAM GAMEN

Besondere Zeiten verlangen nach positiver Ablenkung, zum Beispiel nach epischen Game-Streams oder Koch-Challenges. Mit dem richtigen USB-Streaming-Mikrofon, wie dem GXT 258 Fyru 4-in-1 und dem GXT 256 Exxo, wird sichergestellt, dass Freunden und Followern nichts entgeht. Was auch immer mit der Welt geteilt werden soll, so werden die Zuschauer in Ehrfurcht versetzt, zum Lachen gebracht und zum gemeinsamen Spielen inspiriert.