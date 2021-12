Trailer zum „How I Met Your Mother“ Spin-Off „How I Met Your Father“ veröffentlicht

Das How I Met Your Mother ein Spin-Off bekommen soll steht schon länger fest. Dieses, welches unter dem Namen How I Met Your Father veröffentlicht werden soll, hat bisher aber noch keinen Trailer bekommen. Trotz einiger Screenshots sollte es niemanden verwundern, dass Fans lange auf richtiges Material gewartet haben. Nun endlich hat Hulu den ersten Trailer zur Sitcom mit Hilary Duff öffentlich gemacht. Ob die Szenen für euch ansprechend wirken, muss wohl wie immer jeder für sich selbst entscheiden. Zumindest versprach der Trailer eine Premiere am 18. Januar. Dies gilt lediglich nur für die USA. Wann das Spin-Off in Deutschland released wird, steht noch nicht fest. Wir wissen aber, dass How I Met Your Father bei uns auf Disney Star ein Zuhause finden soll.

Unter dem Trailer heißt es:

In der nahen Zukunft erzählt Sophie (Hilary Duff) ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennengelernt hat: eine Geschichte, die uns ins Jahr 2022 zurückkatapultiert, wo Sophie und ihr enger Freundeskreis gerade dabei sind, herauszufinden, wer sie sind, was sie vom Leben wollen und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und grenzenlosen Möglichkeiten verlieben kann. How I Met Your Father feiert am 18. Januar 2022 auf Hulu Premiere.

Trailer: