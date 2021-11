The Elder Scrolls Online – Deadlands verfügbar für PC/MAC und Stadia

Das Finale des ganzjährigen Abenteuers „Tore von Oblivion“ in The Elder Scrolls Online , The Elder Scrolls Online: Deadlands, ist ab sofort für alle Spieler:innen auf PC/Mac und Stadia verfügbar. Der neue DLC wird am 16. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 veröffentlicht.

Mit dem kataklysmischen Abschluss des ganzjährigen Abenteuers „Tore von Oblivion“ steht das Ende bevor. Die Spieler:innen müssen in diesem actiongeladenen, 20-stündigen Finale unerforschte Gebiete erkunden, treffen auf sonderbare Verbündete und sollen Dagons Pläne zur Herrschaft über Nirn vereiteln. Der DLC bietet neue Missionen, die freigeschaltet werden, indem man die Erzählstränge aus dem DLC Deadlands und dem Kapitel Blackwood abschließt.

Wer The Elder Scrolls IV: Oblivion gespielt hat, wird einige Bereiche der Totenländer aus dem Klassiker von BGS wiedererkennen, doch es warten auch fesselnde neue Regionen in der Senge, im Karg und in der Wüstenmetropole Ferngrab. Von geschmolzenen Lava-Flüssen, über brutale Stürme, bis hin zu geschäftigem Treiben in der Stadt erweitern diese neuen Gebiete die Hintergrundgeschichten von The Elder Scrolls in neue Richtungen, um selbst den eingefleischtesten Elder Scrolls-Fans wieder etwas Neues zu bieten.

Zudem führt Deadlands das neue Arsenalsystem ein, das es Spieler:innen ermöglicht, angepasste Charakter-Zusammenstellungen über eine Heim-Ergänzung zu wechseln. Den neuen Arsenaltisch als Einrichtungsgegenstand erhalten die Spieler:innen kostenlos über den Kronen-Shop und können ihn in einem beliebigen Heim platzieren. Darüber können sie dann die einzigartigen Zusammenstellungen ihrer Charaktere speichern, laden oder anpassen.

Die Deadlands-Spielerweiterung kann man über den Kronen-Shop im Spiel erwerben, sie ist aber auch für Abonnenten von ESO Plus ohne Zusatzkosten enthalten. Der neue DLC ist jetzt für PC/MAC sowie Stadia verfügbar und erscheint für Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 5 und PlayStation 4 am 16. November.