The Dark Pictures Anthology – Little Hope erscheint im Sommer 2020

BANDAI NAMCO Entertainment gibt bekannt, dass The Dark Pictures Anthology – Little Hope im Sommer 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (digital) erscheinen wird.

In Little Hope sind vier Studenten mit ihrem Lehrer durch einen mysteriösen Nebel in der titelgebenden Stadt gefangen. Zusammen suchen sie verzweifelt nach einer Möglichkeit zu entkommen, doch die okkulte Vergangenheit der Stadt lauert hinter jeder Ecke. Um zu entkommen, müssen sie das Geheimnis hinter den schattenhaften Erscheinungen enthüllen, von denen sie gejagt werden, bevor diese ihre Seelen in die Hölle schleifen.

SpielerInnen haben die Möglichkeit, in die Rolle von fünf neuen Protagonisten zu schlüpfen. Genau wie das erste Spiel, Man of Medan, beinhaltet Little Hope mehrere Storylines, Abzweigungen und Enden, die den Wiederspielwert steigern. Jede Entscheidung wird Auswirkungen darauf haben, wer überlebt und wessen Schicksal besiegelt ist.

Der allwissende Kurator, der in der gesamten Serie zu finden ist, wird wieder den Fortschritt der SpielerInnen beobachten und gelegentliche Tipps geben, wenn sie dies möchten. Der “Gemeinsame Story”-Modus und “Filmabend”-Modus, in denen mehrere SpielerInnen ihre Geschichte online und offline miteinander erleben können, werden wieder verfügbar sein. Neben dem Standard “Theatrical Cut” des Spiels, wird es als Vorbestellerbonus wieder den “Curator’s Cut” geben.