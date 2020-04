stayhome: Praktische Küchenhelfer, für alle die jetzt zuhause sind

In Zeiten von #stayhome, Kontaktsperren und Social Distancing ist es umso wichtiger, die kleinen Glücksmomente des Alltags zu genießen: Angefangen bei neuen Self-Care-Routinen über fest eingeplante Pausen bis hin zu Yoga-Stunden, an denen wir per Video-Konferenz teilnehmen. Warum also nicht auch in der Küche auf praktische Alltagshelfer zurückgreifen, die das Leben, trotz aller aktuellen Einschränkungen, ein kleines bisschen einfacher, süßer, gesünder und vor allem genussvoller machen…

Cook4Me+ Connect – der intelligente Wunderkessel von Krups

Ein Knopfdruck reicht und schon bereitet der intelligente Multikocher Cook4Me+ Connect 150 vorprogrammierte Rezepte mit einer einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu. Das Besondere am Cook4Me+ Connect ist die intuitive Bedienung. Der Multikocher stellt Zutatenmenge, Kochmethode und Garzeit, je nach Rezept und Personenzahl, automatisch ein. Er verfügt über sechs Kochprogramme und dank der integrierten Schnellkochfunktion gelingen viele Rezepte in nur jeweils 10 Minuten. Der antihaftbeschichtete und herausnehmbare Kochtopf des Multikochers hat ein Fassungsvermögen von 6 Liter und ist spülmaschinengeeignet. Und für alle, die aktuell im Homeoffice arbeiten und mal wieder in einer Video-Konferenz feststecken: Der Cook4Me+ Connect hält Speisen bis zu 90 Minuten warm. Er kann zudem über die offizielle Cook4Me-App direkt angesteuert werden. In der App selbst warten auf die Nutzer weitere Rezepte und viele Kochinspirationen.

Der UVP liegt bei: 414,99 Euro.

#bakeathomechallenge – kein Problem mit der Cake Factory von Tefal

Mit der Cake Factory kann jede Back-Challenge aufgenommen werden! Dank der fünf intelligenten Programme, die die ideale Gartemperatur und Backzeit für jedes Rezept automatisch einstellen, gelingt garantiert jeder Kuchen. Der manuelle Modus ermöglicht es zudem, eigene Backkreationen umzusetzen – vom süßen Bananenbrot bis zum kräftigen Vollkornbrot. Und das Beste ist: Es ist kein Vorheizen nötig, der innovative Kuchenbackautomat von Tefal ist immer sofort einsatzbereit. Backen war nie so einfach! Daher eignet sich die Cake Factory auch besonders gut, um mit Kindern zu Backen – auch über die Social-Distancing-Zeit hinaus.

Der UVP liegt bei: 249,99 Euro.

In der Waffel oder im Becher? Eis und Sorbets ganz einfach zuhause genießen

Gerade jetzt im Frühling, wenn es wärmer wird und die Eisdielen geschlossen sind, muss niemand von uns auf seinen Eisgenuss verzichten: Mit der Eismaschine Perfect Mix 9000 von Krups können eiskalte Desserts wie Speiseeis, Sorbet oder Frozen Yogurt nämlich im Handumdrehen zuhause zubereitet werden! Das benutzerfreundliche Design der Eismaschine überzeugt mit seinem transparenten Deckel und der praktischen Öffnung zum einfachen Einfüllen der Zutaten. Der 1,6 Liter fassende Gefrierbehälter bietet Platz für 1 Liter Speiseeis. Die abnehmbaren Teile sind spülmaschinenfest und damit ganz einfach zu reinigen. Eine Digitalanzeige auf dem Deckel zeigt stets an, wie weit die Zubereitung fortgeschritten ist. Und sobald der Signalton erklungen ist, kann das eiskalte Dessert auch schon genossen werden!

Der UVP liegt bei: 124,99 Euro.

Himmlisch cremige Smoothies mit dem Perfect Mix+ Standmixer von Krups

Cremig, cremiger, am cremigsten – das geht nur mit dem Perfect Mix+ Standmixer von Krups! Die neue Powelix-Messer-Technologie des Standmixers sorgt dafür, dass Smoothies und Blended Drinks eine perfekt cremige und geschmeidige Konsistenz ganz ohne Stückchen erhalten. Angetrieben wird der Blender durch einen leistungsstarken 1.200-W-Motor, der 28.000 Umdrehungen pro Minute ermöglicht. Der Perfect Mix+ hat drei voreingestellte Programme (Smoothie, Ice Crush und Auto Clean) und wird mit einem 2 Liter hitzebeständigem Glasbehälter ausgeliefert, der das Mixen von heißen und kalten Drinks ermöglicht.

Der UVP liegt bei: 129,99 Euro.

Holen Sie sich Ihren eigenen Barista nach Hause – mit der Krups Evidence Plus

Auch wenn die meisten Cafés aktuell geschlossen sind, heißt das nicht, dass wir auf unseren täglichen Kaffee in Barista-Qualität verzichten müssen. Denn die Evidence Plus von Krups lässt uns das tägliche Kaffeeerlebnis neu entdecken! Der Kaffeevollautomat verfügt über 14 Getränkevariationen inklusive drei Heißwasserstufen für die Zubereitung von Tee. Espresso, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato oder Café Latte werden auf Knopfdruck über das moderne, farbige Touch-Display zubereitet. Technische Highlights sind die moderne BARISTA QUATTRO FORCE-Technologie, die für die beste Kaffeeextraktion sorgt und die einzigartige Brühgruppe aus Metall, die es nur von KRUPS gibt und für langlebigen Einsatz sorgt.

Der UVP liegt bei: 1349,99 Euro.