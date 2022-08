Ein intergalaktisches Abenteuer durch Raum und Zeit wartet! Das Mobile-Videospiel-Unternehmen Damo Games hat heute das intergalaktische Karten-RPG Space Leaper: Cocoon für iOS- und Android-Geräte über den Apple App Store und den Google Play Store veröffentlicht.

Seit Beginn der Vorregistrierung für Space Leaper: Cocoon im Juli begonnen hat, haben sich bereits über eine Million eifrige Entdecker angemeldet, um sich dem Kampf um „Cocoon“ anzuschließen! Alle Spieler können außerdem den Geschenkcode „2THEMOON“ verwenden, um 100 Diamanten und zwei Partikelpillen zu erhalten. ​

Damo Games freut sich außerdem über die Partnerschaft mit Doranana, einer charismatischen neuen Vtuberin, die Inhalte aus der fernen Zukunft bringt! Doranana ist eine NeoFeline, die auf Space Leaper: Cocoon Protagonistin basiert, die ihre quirlige Persönlichkeit und ihren Charme nutzt, um die Spieler über ihre Kanäle auf TikTok, YouTube, Facebook und Instagram in die Welt von Space Leaper: Cocoon einzuführen. Fans von Doranana können sich auf ihre Musiksingle „Doranana“ freuen, die im September erscheint.

Space Leaper: Cocoon spielt im Jahr 3242, nachdem eine kosmische Explosion zum Untergang der Gesellschaft geführt hat und komische Schockwellen die Existenz aller Überlebenden bedrohten. Die Überlebenden haben sich an Bord des „[Kokon]“, eines technologisch fortschrittlichen Raumschiffs, versammelt und bereisen den zersplitterten Weltraum auf der Suche nach kosmischen Scherben, um das Universum wieder zusammenzusetzen. Die Spieler steigen im Jahr 2022 in das Spiel ein, überwinden mit Hilfe der Smartphone-App die Gesetze von Raum und Zeit und verbinden sich mit dem „[Kokon]“-Terminalsystem in der fernen Zukunft. Aber Achtung: die zeitübergreifende Verbindung überlastet das System! Das Überleben auf dem „[Kokon]“ liegt nun in den Händen der Spieler.

Die Spieler reisen durch die Galaxie und übernehmen die Kontrolle über die Leapers, eine Gruppe farbenfroher, anthropomorpher Kreaturen, die aus der kosmischen Strahlung entstanden sind und der Kokon-Organisation sowie ihrer Mission dienen. Die Aufgabe der Spieler ist es, ein dynamisches Team zusammenzustellen, die neuen Welten zu erkunden und an anspruchsvollen Missionen teilzunehmen, während die Leaper im Auto-Battler-Gameplay-Stil in die Schlacht ziehen. Mit einer Vielzahl an einzigartigen Leapern stärken Spieler das eigene Team und entwickeln neue Strategien. Ihre Sammlung können sie erweitern, wenn zusätzliche Leaper veröffentlicht werden.