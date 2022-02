Atlus kündigt einen neuen Teil in der Devil Summoner Serie an. Soul Hackers 2 ist die Fortsetzung zu Devil Summoner: Soul Hackers, welches 1997 für den Sega Saturn erschienen ist.

Die Devil Summoner Serie selbst, ist ein Spin-Off der Shin Megami Tensei Serie, welche sehr bekannt ist für ihr anders Spin-Off: Persona.

Story

Eine Geschichte, die in der Mitte des 21. Jahrhunderts spielt, ein wenig weiter in der Zukunft von heute. “Demon Summoners” leben in dunklen Gesellschaften und machen sich die übernatürlichen Kräfte von “Dämonen” zunutze. Und “Aion”, ein Wesen, das über die Welt wacht, spürt den bevorstehenden Untergang der Welt. Um den Untergang zu verhindern, begeben sich Ringo und Figue von Aion in die Welt der Menschen. Sie machen sich auf den Weg, um die beiden Menschen zu beschützen, die benötigt werden, um die Zerstörung abzuwenden, aber beide wurden bereits getötet. Ringo setzt Aions Spezialfähigkeit “Soul Hack” ein, um ihre Ziele wiederzubeleben. Gemeinsam mit den Teufelsbeschwörern gehen Ringo und Figue einem Geheimnis nach, bei dem die Zukunft der Welt auf dem Spiel steht.

Wirst du die Zerstörung abwenden können …?

Charaktere

Ringo

Eine Agentin der nächsten Generation der Cyber-Lebensform Aion. Als neugeborenes Wesen ist sie sehr neugierig auf die menschliche Gesellschaft und ihre Gefühle. Sie steht mit Arrow und den anderen Devil Summoner an vorderster Front und kämpft, um den Untergang zu verhindern.

Figue

Eine Agentin von Aion, wie Ringo. Kühl und diskret, ist sie wie eine ältere Schwester von Ringo, die in ihrem eigenen Tempo voranschreitet. Figue hat auch Interesse und Bewunderung für die Menschheit und ist den Menschen gegenüber äußerst freundlich. Sie ist auf die Analyse von Informationen spezialisiert und kümmert sich um die logistische Unterstützung.

Arrow

Ein Agent der Devil Summoner-Gesellschaft Yatagarasu. Eines der “zu beschützenden Ziele, um das Ende der Welt abzuwenden”, das von Aion entdeckt wurde. Er wurde getötet, als er undercover war, wurde aber durch Ringos Soul Hack wiederbelebt. Er ist normalerweise ein ruhiger, junger Mann, der nicht viel sagt. Aber er ist auch ehrlich, leidenschaftlich und legt großen Wert auf Moral. Aus diesem Grund geraten er und Milady oft aneinander.

Milady

Eine Agentin der Devil Summoner-Gesellschaft Phantom Society. Sie wurde von einem Verbündeten aus einem unbekannten Grund getötet. Nachdem sie durch Ringos Soul Hack wiederbelebt wurde, begleitet sie Ringo bei der Suche nach dem Grund für ihren Tod. Sie ist ruhig und rational. Sie legt viel Wert auf Rationalität und Effizienz und kann manchmal rücksichtslose Entscheidungen treffen, aber ihre früheren Erfahrungen scheinen eine Rolle zu spielen.

Saizo

Ein freiberuflicher Devil Summoner. Er wurde von einem Agenten der Phantoms Society getötet, aber durch Ringos Soul Hack wiederbelebt. Er ist ein Romantiker, Charmeur und Angeber. Da er die Luft lesen und entsprechend handeln kann, ist er oft der Vermittler zwischen Arrow und Milady. Er sorgt für einen reibungslosen Ablauf im Team.

Als Pre-Order Bonus erhält man Persona 5 Kostüme für das die vier Hauptcharaktere.

In Japan erscheint noch zusätzlich eine Collector’s Edition von Soul Hackers 2. Leider ist noch nicht bekannt, ob der Westen auch eine solche Edition erhält.

Soul Hackers 2 erscheint am 26. August für Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4, Playstation 5 und PC.