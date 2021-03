Sony: Trophäen für emulierte Games?

Ein kürzlich eingereichtes Patent von Sony Interactive Entertainment eröffnet Spekulationen über eine mögliche Abwärtskompatibilität. Wird es künftig möglich sein, Spiele der vorangegangenen Generationen doch auf der PS5 zu spielen und dabei Trophäen zu ergattern?

Es ist allgemein bekannt, dass Sony in Sachen Abwärtskompatibilität nicht in Gange kommt. So ist es derzeit zwar möglich, rund 99% aller PS4 Spiele auf der PS5 zu spielen, aber das war es dann auch schon. PS3, PS2 sowie PS1 bleiben weiterhin auf der Strecke und werden gerade einmal vereinzelt im kostenpflichtigen Streaming-Service PlayStation Now angeboten.

Dennoch gab es immer wieder Gerüchte, dass diese Funktionalität zu einem späteren Zeitpunkt noch nachgereicht werden könnte. Auch das aktuell von Sony eingereichte Patent, welches den Namen „Method and apparatus for awarding trophies“ trägt, schürt erneut die Hoffnung der Fans. Werden Herausforderungen abgeschlossen, soll es auch für emulierte Titel Trophäen geben.

Zwar haben es bis dato nicht viele Patente geschafft, wirklich Serienreife zu erlangen, doch mit diesem Ansatz eröffnen sich spannende Möglichkeiten für Sony.

Relation zur Schließung des PlayStation 3-Stores?

Nachdem das Magazin TheGamer von einer eigens verifizierten Quelle gehört haben will, dass die Stores der PS3, PSP und PS-Vita geschlossen werden sollen, würde das neue Patent nur umso mehr Sinn ergeben. Die in die Jahre gekommenen PlayStation-Klassiker könnten dadurch über den PS-Now Dienst angeboten und mit der Trophäen-Funktionalität versehen werden.

Ebenfalls möglich wäre es, dass die Spiele – vielleicht sogar in Bundles – über den Store auf der PS5 angeboten werden. Somit hätte sich jedenfalls die Frage erübrigt, was das Unternehmen mit seinen älteren Games geplant hat. Sobald es ein offizielles Statement dazu gibt, erfahrt ihr es hier.

Was haltet ihr davon? Würdet ihr euch die Spiele holen, wenn Sony es möglich machen würde? Schreibt es in die Kommentare!