Rebellion, eines der erfolgreichsten unabhängigen Studios der Welt, gibt bekannt, dass Sniper Elite 5 am Donnerstag, den 26. Mai 2022, weltweit erscheinen wird. Der neueste Ableger des preisgekrönten Franchise ist ab sofort zur Vorbestellung verfügbar. Der Titel wird zeitgleich im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, im Epic Games Store, auf Steam und im Windows Store veröffentlicht. Zur Feier der Ankündigung spendiert Rebellion zudem noch einen brandneuen Trailer.

Der neue Trailer enthüllt Details zur Handlung und den Protagonisten von Sniper Elite 5. Der Elite-Scharfschütze Karl Fairburne deckt Operation Krake auf – ein Plan, der das Blatt des Zweiten Weltkriegs für die Nazis wenden soll. Karl muss alle ihm zur Verfügung stehenden Fähigkeiten einsetzen, um Informationen über den Plan zu sammeln und diesen zu vereiteln. Dabei trifft er auf den Drahtzieher des Plans, Abelard Möller, einem Obergruppenführer der Achsenmächte, der um jeden Preis aufgehalten werden muss.

Vorbesteller-Bonus

Spieler, die Sniper Elite 5 vorbestellen, erhalten außerdem die neueste Mission der viel gepriesenen „Target Führer“-Kampagne mit dem Titel „Wolf Moutain“. Darin gilt es, Hitlers privaten Rückzugsort auf einem Berghof in den bayerischen Alpen zu infiltrieren. Dort wimmelt es nur so vor schwer bewaffneten Leibwächtern. Jedoch sind dort für adleräugige Scharfschützen auch jede Menge Sammelobjekte versteckt. Sie erhalten den Auftrag, den Führer auf möglichst fantasievolle Weise unschädlich zu machen.

Zudem erhalten alle Vorbesteller die P.1938 Suppressed Pistol. Diese mächtige Handfeuerwaffe basiert auf einem experimentellen Prototyp der Special Forces und ist ein Muss auf jeder verdeckten Operation.

Deluxe-Edition

Rebellion verrät zudem Details zur Sniper Elite 5 Deluxe Edition: Diese beinhaltet nicht nur Vorbestellungsinhalte, sondern auch den Season Pass. Damit erhalten Spieler nach Release Zugang zu einer zweiteiligen Kampagne. Auf weitläufigen Karten können sie sich mit einem erweiterten Arsenal authentischer Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg ausrüsten und ihren Scharfschützen mit neuen Charakterpaketen und Waffenskins individuell gestalten.

Der Season Pass enthält:

2 Kampagnen-Missionen

2 Waffenskin-Pakete

2 Charakter-Pakete

6 Waffenpakete

Sniper Elite 5 erscheint weltweit am Donnerstag, den 26. Mai 2022 im Xbox Game Pass, auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 & 5, im Epic Games Store, auf Steam und im Windows Store. Das Spiel bietet eine umfangreiche Kampagne, die im 2-Spieler-Online-Koop gespielt werden kann. Die darin vorkommenden Schauplätze wurden mit Hilfe von Photogrammetrie akribisch nachgebaut, um ein authentisches und intensives Erlebnis zu gewährleisten. Im neuen Invasionsmodus können Spieler online in die Kampagne eines anderen eindringen und die Rolle eines Scharfschützen der Achsenmächte übernehmen. Dabei winken wertvolle Belohnungen. Dies verleiht dem Spiel eine neue Dimension und macht das Aufeinandertreffen mit Feinden noch vielfältiger. Zusätzlich können sich 16 Teilnehmer in einer Vielzahl von Spielmodi im Mehrspielermodus messen.

Sniper Elite 5 wird als ungeschnittene USK 18-Version erscheinen.

Um über alle Neuigkeiten zu Sniper Elite 5 auf dem Laufenden zu bleiben, empfiehlt es sich sniper.com zu besuchen und dem Sniper Elite-Franchise in den sozialen Medien auf Twitter, Facebook, Instagram und YouTube zu folgen.

Statement von Rebellion:

Die Gedanken von Rebellion sind bei allen, die von der aktuellen Situation in der Ukraine betroffen sind. Wir unterstützen den DEC-Ukraine-Appell des Roten Kreuzes, um humanitäre Hilfe zu leisten.

Wer dem Roten Kreuz helfen möchte, kann dies unter der folgenden Adresse tun:

https://donate.redcross.org.uk/appeal/ukraine-crisis-appeal.