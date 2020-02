Heute kündigen Deep Silver und YS Net Inc. das Release Datum des zweiten Shenmue III DLC’s “Story Quest Pack” an. Dieser erscheint am 18. Februar.

Das neueste und erwartete DLC „Story Quest Pack“ zeigt, wie sich unser unerschrockener und furchtloser Abenteurer Ryo Hazuki mit einem vertrauten Gesicht aus der Vergangenheit von Zhang Shugin kreuzt und schnell in eine neue Eskapade verwickelt wird, in der nichts so ist, wie es scheint…

Bereitet Euch auf ein aufregendes neues Kapitel vor!