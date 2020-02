Schalke 04 Snakebyte PC Gaming Tastatur Pro Series im Test

Ihr seid glühende Schalke Fans? Dann könnt ihr euch nun endlich auch zuhause mit dem passenden Equipment ausstatten und es den erfolgreichen eSportlern nacheifern. Mit der Snakebyte PC Gaming Tastatur Pro Series gibt es nun die Tastatur für alle Schalke-Fans. Mit Anti-Ghosting Technologie und einer Lebensdauer von bis zu 10.000.000 Tastenanschlägen wird auch der härteste Kampf kein Problem mehr.

Wir durften einen Blick auf die Tastatur werfen und sie schon seit Wochen auf unseren Schreibtisch platzieren. Natürlich verfügt die Tastatur über eine LED Hintergrundbeleuchtung um auch im Dunkeln einen coolen Eindruck zu machen. Insgesamt gibt es sieben verschiedene Farben. Ein weiteres cooles Detail – die Tasten „S“, „0“ und „4“ sind in königsblau mit weißer Schrift abgesetzt und machen noch mal extra was her. Der Hashtag #NULLFEAR rundet den optischen coolen Eindruck der Tastatur ab.

Die schwarze Gaming Tastatur mit einer Aluminium Gehäuseoberschale besteht auch die wildesten Tasteneingaben und ist auch ein treuer Begleiter für das normale Arbeiten und Schreiben am PC. Die 26 Tasten bieten Anti-Ghosting. Doch was bringt mir das so genannte Anti-Ghosting? Unter dem Begriff Ghosting, versteht man die Problematik, das bestimmte Kombinationen von mehreren Tasten nicht mehr einwandfrei funktionieren. In der Regel tritt dieses Problem auf, wenn die Tasten nebeneinander im Block liegen und gleichzeitig gedrückt werden.

Dieses Problem ist sehr einfach nachzuvollziehen. Denn die Tastaturen die auf einer Spalten-Zeilen-Matrix aufbauen, liegen die Kontakte der einzelnen Tasten nebeneinander. Werden nur Tastenkombinationen auf dieser Matrix gedrückt, kann es sein, das einige Tasten im Eifer des Gefechts verschluckt, zu spät ausgelöst oder sogar falsche Tasten gedrückt werden. Diesen Effekt nennt man Ghosting. Bei der Snakebyte Schalke 04 PC Gaming Tastatur gibt es dieses Ghosting nicht.

Auch das Tippen auf der Tastatur ist angenehm und die Tasten sind mit den Fingern gut zu erreichen. Das ist nicht bei allen Tastaturen so. Wir haben unsere Testberichte und News damit geschrieben und haben sie schon seit Wochen im Einsatz. Man merkt als Schreiber ob eine Tastatur angenehm ist oder eher nervig. Manche Tastaturen „verschlucken“ Tasteneingaben oder reagieren verzögert. Wir hatten mit der Snakebyte S04 PC Gaming Tastatur überhaupt keine Probleme dieser Art.

Was uns ein klein wenig gestört hat ist das Quietschen der Leertaste. Da diese Taste beim Schreiben oft benutzt wird, kann das ein wenig nervig sein. Allerdings überhört man das auch nach einer Zeit. Das ist aber auch der einzige negative Punkt an einer ansonsten hervorragenden Tastatur. Die Beleuchtung ist dezent aber dennoch optisch beeindruckend und kann, wie oben erwähnt, in sieben Farben eingestellt werden. So könnten auch die Dortmunder Fans die Farbe in gelb einstellen ;). Aber sicherlich würden sie das nicht machen, aufgrund der anderen S04 Zeichen auf der Tastatur.

Die Snakebyte S04 PC Gaming Tastatur findet ihr im offiziellen S04-Store für 59,95 €. Auch eine passende Gaming-Mouse gibt es dazu, die kostet 39,95 €