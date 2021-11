Ruined King: A League of Legends Story – ab sofort erhältlich

Riot Forge und Entwickler Airship Sydicate haben letztes Jahr das Spiel, Ruined King: A League of Legends Story, angekündigt.

In einem Showcase wurde neues Gameplay zu dem Spiel vorgestellt. Nach dem Stream wurde das Spiel als Überraschung direkt veröffentlicht. Der Standard Version kostet 29,99 € und die Deluxe Version kostet 39,99 € und hat zusätzlich noch extra DLC, wie Skins und Waffen im Spiel.

Erhebe dich gegen Ruin.

Schließe dich mit einer Gruppe von League of Legends-Champions zusammen, erkunde Bilgewater und setze die Segel zu den Schatteninseln.

Entwickelt von Airship Syndicate und mit dem Kunststil des legendären Comiczeichners Joe Madureira, dem Schöpfer von Battle Chasers und Darksiders. Ruined King: A League of Legends Story ist das erste Riot Forge-Spiel, das dich einlädt, das League of Legends-Universum zu erkunden. In diesem fesselnden, rundenbasierten RPG hast du die Freiheit, deine Gruppe zu konfigurieren und eine unwahrscheinliche Gruppe von League of Legends-Champions zu steuern, die geschäftige Stadt Bilgewater und die mysteriösen Schatteninseln zu erkunden und das Lane Initiative System zu erleben.