Riders Republic – Trail Week vom 21. – 27. Oktober

Ubisoft gab heute bekannt, dass Riders Republic, der neue Multiplayer-Spielplatz für Outdoor-Sportarten, eine weltweite zeitlich begrenzte Trial Week vom 21. Oktober bis zum 27. Oktober anbietet. Die Trial Week ist verfügbar auf Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation4, PlayStation5, Stadia und im Epic Game Store sowie Ubisoft Connect PC.

In diesem Rahmen veröffentlichte Ubisoft zudem den CGI Launch Trailer „Die Ziellinie“ von Riders Republic:

Während der zeitlich begrenzten Trial Week in Riders Republic haben Spieler:innen die Möglichkeit, das Spiel bereits vor dem Launch am 28. Oktober 4 Stunden lang anzuspielen. Der Fortschritt, der in dieser Zeit erspielt wird, kann auf jede Edition des Spiels übertragen werden, sodass Spielende genau dort weitermachen, wo sie in der Trial Week aufgehört haben.

Außerdem werden Spielende eingeladen, an der Mad Challenge teilzunehmen: Einem Mehrspieler-Wettbewerb, der die Möglichkeit bietet, Belohnungen zu gewinnen. Um teilzunehmen, müssen zunächst 20 Sterne erreicht werden. Dadurch wird ShackDaddys „Exklusiver Mehrspieler-Wettbewerb“ freigeschaltet, um zum Massenstartrennen Zugang zu erhalten. Spieler:innen, die sich in einem Massenstartrennen in den Top 10 platzieren, nehmen an einer Verlosung teil. Dabei gibt es ein angepasstes Canyon x Riders Republic-Fahrrad und eine Gold Edition von Riders Republic zu gewinnen. Zusätzliche Gewinner:innen erhalten ebenfalls eine Gold Edition von Riders Republic. Die Anmeldung zur Mad Challenge erfolgt hier.

Die zeitlich begrenzte Trial Week bietet alle fünf Karriere-Fortschritte und Mehrspieler-Modi:

Massenstartrennen : Je verrückter, desto besser! Nur während der zeitlich begrenzten Trial Week werden Massenstartrennen mit nur bis zu 32 Spieler:innen stattfinden, um allen Teilnehmer:innen der Riders Republic Mad Challenge die gleiche Erfahrung garantieren zu können. Dies sorgt für einen Ausgleich zwischen neuen und aktuellen Konsolengenerationen und PC, da Crossplay aktiviert sein wird. Neue Rennen erscheinen zufällig alle 30 Minuten auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem adrenalingeladenen Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Die zeitlich begrenzte Trial Week wird bis zu drei verschiedene Massenstartrennen bieten.

: Je verrückter, desto besser! Nur während der zeitlich begrenzten Trial Week werden Massenstartrennen mit nur bis zu 32 Spieler:innen stattfinden, um allen Teilnehmer:innen der Riders Republic Mad Challenge die gleiche Erfahrung garantieren zu können. Dies sorgt für einen Ausgleich zwischen neuen und aktuellen Konsolengenerationen und PC, da Crossplay aktiviert sein wird. Neue Rennen erscheinen zufällig alle 30 Minuten auf der Karte. Teilnehmende müssen sich in diesem adrenalingeladenen Rennen an die Spitze kämpfen, um zu gewinnen. Die zeitlich begrenzte Trial Week wird bis zu drei verschiedene Massenstartrennen bieten. Tricks Battle : In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

: In 6v6-Matchups gilt es, so viele Tricks wie möglich auf den verschiedenen Modulen zu landen und damit Punkte zu sammeln. Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Free-for-All : Spieler:innen stellen sich in 12er-Sessions einer ausgewählten Playlist mit spannenden Events.

: Spieler:innen stellen sich in 12er-Sessions einer ausgewählten Playlist mit spannenden Events. Versus-Modus : Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz.

: Hier schließen sich Freunde und Freundinnen zusammen und kämpfen um den ersten Platz. Mehrspieler-Wettbewerb: Hier können sich die allerbesten Fahrer:innen miteinander messen und zeigen, was sie draufhaben. Das Ziel ist der Aufstieg in die Top-Divisionen der Rangliste.

Die Gold- und Ultimate Edition von Riders Republic können ab sofort vorbestellt werden.