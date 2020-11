PS5 – Amazon bietet weitere Konsolen am Donnerstag an

Am Donnerstag, den 19.November bietet Amazon wieder neue Playstation 5 Konsolen an. Der Zeitraum wird dabei ab 13 Uhr angegeben. Ihr könnt also davon ausgehen das die Seite wieder extrem überlastet sein wird. Aber wir drücken euch allen die Daumen das es eventuell doch noch klappt. Die Liefermenge ist stark begrenzt – es wird also nicht lange möglich sein.

Hier geht es zur Playstation 5 auf Amazon*

*Werbelink

PS: Auch bei anderen Händlern wie GameStop oder MediMaxx soll eine weitere Bestellung möglich sein. Wir halten euch auf dem Laufenden,