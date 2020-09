Power Rangers: Battle for the Grid – Lauren Shiba angekündigt

nWay zeigt den neusten Kämpfer für Season 3 von Power Rangers: Battle for the Grid. Lauren Shiba tretet dem Kampf bei.

Lauren Shiba ist der zweite zusätzliche Charakter in Power Rangers: Battle for the Grid Season 3. Zu den weiteren Inhalten von Season 3 gehört der im Juni veröffentlichte Charakter Robert „RJ“ James aus Power Rangers: Jungle Fury, Phantom Beast King Charakter Skin für Dai Shi und Samurai Megazord. Ein dritter, unangekündigter Charakter ist noch geplant.

Power Rangers: Battle for the Grid ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Switch. Crossplay ist zwischen allen Plattformen möglich.