Pokémon GO: Ed Sheeran bekommt sein eigenes Konzert im Spiel

Ed Sheeran ist neben seinen Rollen in Game of Thrones oder erst kürzlich in Red Notice vor allem für seine Musik bekannt. Zwar hat der Sänger gerade erst seine vier Jahre anhaltende Pause beendet, trotzdem geht es direkt wieder weiter. Seines neues Album „Equals“ erschien erst kürzlich, wie könnte dies also besser gefeiert werden, als im Phänomen Pokémon GO. Wer Fortnite spielt, der kennt diese Art der Konzerte. Zwischen dem 22. November um 20:00 Uhr und 30. November um 22:00 wird dieses Mini-Konzert im Spiel verfügbar sein. Es werden die Songs „Perfect“, „Bad Habits“, Overpass Grafitti“, „Thinking Out Loud“, „First Times“ und „Shivers“ auf dem virtuellen Konzert gespielt.

Weiterhin wird es auch einige Boni mit dem Event geben. Da Ed Sheeran selbst Fan von Wasser-Pokémon ist, wird der Fokus während des Konzerts auch auf diesen liegen. Ihr könnt zum Beispiel dem Sonnenbrillen-Shiggy aus dem Anime begegnen, während alle anderen Wasser-Starter häufiger auftauchen. Ab heute könnt ihr auch mit dem Promocode VVM87WGMMUZHTB8X einen Sweater freischalten, der das „=“ Logo aufgedruckt hat. Aber aufgepasst: Dieser ist nur bis zum 30. November verfügbar, also beeilt euch mit dem Einlösen besser.

Lust auf Pokémon bekommen? Dann holt euch doch eine Vielzahl an Pokémon Spielen mit unserem Link auf Instant-Gaming.com und unterstützt uns damit!