Neues Update von Magic: Legends bringt Pyromagier-Klasse ins Spiel

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass eine mächtige neue Planeswalker-Klasse in Magic: Legends eingetroffen ist.

Im neuen Update des kostenlosen hack’n’cast Online-ARPG, basierend auf Magic: The Gathering, wird der feuerschwingende Pyromagier vorgestellt. Ab jetzt bis zum 24. Mai können Spieler diese neue Fernkampfklasse kostenlos einfordern, wenn sie sich im Spiel anmelden. Nach dieser Zeit wird der Pyromagier zu den frühen Stufen des aktuellen kostenlosen Battlepass und jeden folgenden Battlepass hinzugefügt. Das heutige Update bietet außerdem einen neuen Story-Akt, der die Reise durch das Multiversum fortsetzt, sowie Leistungsupgrade und eine Reihe von Komfortfunktionen, die das allgemeine Spielerlebnis verbessern. Magic: Legends ist derzeit als Open Beta auf Arc Games und dem Epic Games Store verfügbar und wird später dieses Jahres auf Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Die verfügbaren Inhalte aus dem heutigen kostenlosen Update für Magic: Legends:

– Die uralte und vergessene Kraft, die sich leise in der Dunkelheit bewegt, wird aktiv und die geheimnisvolle Planeswalkerin, die Spieler über verschiedene Welten verfolgt hat, wurde auf Benalia aufgespürt. Ral Zarek benötigt Hilfe, um sie zu stellen und Antworten zu erhalten.

Leistungsupgrade – Das Entwicklerteam hat verschiedene Softwarekomponenten optimiert, um die Bildfrequenz zu erhöhen und die Kompatibilität für mehrere PC-Ausstattungen zu verbessern.

Neue Funktionen – Das heutige Update fügt mehrere Komfortfunktionen hinzu, wie ein zufälliges Wartelistensystem für einfacheres Gruppenspiel, weitere Anpassungen am anfänglichen Spielerlebnis für einen schnelleren Spieleinstieg in den Deckbau von Magic: Legends und verschiedene Verbesserungen für Chat und Freunde.

Magic: Legends ist ein free-to-play, hack’n’cast Online-ARPG, basierend auf dem berühmten Sammelkartenspiel von Wizards of the Coast, Magic: The Gathering. Uralte Mächte lauern in der Dunkelheit, daher müssen Spieler die Rolle von Planeswalkern einnehmen, mächtige Zauberer, die zwischen Welten reisen können. Bei der Erkundung verschiedener Welten werden Spieler Zaubersprüche sammeln und ein strategisches Deck erstellen, um das Chaos des Schlachtfelds zu kontrollieren und das Multiversum vor der bisher größten Gefahr zu retten. Magic: Legends wurde von Cryptic Studios entwickelt, wird von Perfect World Entertainment veröffentlicht und erscheint in 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4.