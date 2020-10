Neuer Trailer zu LITTLE NIGHTMARES II zeigt das Krankenhaus und den Dokto

BANDAI NAMCO Entertainment zeigt im neuesten Trailer von LITTLE NIGHTMARES II erstmals das gruseligste Level des Spiels: das Krankenhaus. Mono und Six müssen sich ihren Weg vorbei an den verschiedenen Schrecken des Levels bahnen und den charmanten Bewohnern gegenübertreten.

LITTLE NIGHTMARES II erscheint am 11. Februar 2021 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC (digital) und später im Jahr auch für PlayStation 5 und Xbox Series X, in Form eines kostenlosen Upgrades für BesitzerInnen der PlayStation 4- und Xbox-One-Version.