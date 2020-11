Neuer The World Ends With You Ableger angekündigt

The World Ends With You Fans aufgepasst! Schon lange wünschen sich die Fans rund um das Action-Rollenspiel The World Ends With You eine Fortsetzung. Das Spiel erschien erstmals 2011 für den Nintendo DS und bekam erst 2018 eine überarbeitet Fassung für die Nintendo Switch. Nun kündigte Square Enix mit NEO: The World Ends With You einen neuen Ableger der Reihe an. Dieser soll im Sommer 2021 für PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

NEO: The World Ends With You führt euch erneut durch die Straßen von Shibuya. Hauptfigur Rindo und viele weitere müssen am sogenannten „Reaper’s Game“ teilnehmen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht nur um irgendein Spiel, sondern um ein Spiel bei dem es darum geht zu überleben. Wer wird überleben und wer wird dem Tod ins Auge blicken?

Hier kommt ihr zu offiziellen Website von NEO: The World Ends With You!