Mortal Kombat 11 – Mileena Trailer

Nether Realm Studios zeigt den Gameplay Trailer für Mileena. Kitana’s Schwester beißt sich durch Ihre Gegner in Mortal Kombat 11.



Mileena ist das Produkt von Shang Tsungs teuflischen Klon-Experimenten und eine Verschmelzung von Tarkatan-Blut und edenischer Physiologie, wodurch sie die perfekte Mischung aus Baraka’s Wildheit und Kitana’s athletischer Anmut darstellt. Im Kampf profitiert Sie von den Stärken beider Blutlinien. Außergewöhnliche Schnelligkeit, akrobatische Fähigkeiten und rohe Wildheit. Natürlich bringt sie ihre ikonischen Sai mit sich.

Mileena erscheint am 17. November zusammen mit der Ultimate Version von Mortal Kombat 11. Mileena gehört zum Kombat Pack 2, dieses ist in der Ultimate Version enthalten. Neben Mileena, bekommt man noch Rain und Rambo in dem DLC Pack.

Mortal Kombat 11 ist erhältlich für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch. Die Ultimate Edition erschein am 17. November für Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, PC und Stadia.