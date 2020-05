Legends of Runeterra offiziell für PC und Mobilgeräte erschienen

Legends of Runeterra (LoR), das kostenlos spielbare Kartenspiel in der Welt von League of Legends, ist nun verfügbar auf PC, Android und iOS, inklusive plattformübergreifender Funktion. Als Teil der offiziellen Veröffentlichung erhält LoR auch seine erste Erweiterung mit dem Namen Steigende Flut.

Steigende Flut setzt die Segel in neue Gebiete mit der Region Bilgewasser. Dort plündern Piratenbanden alles, was nicht niet- und nagelfest ist, und Monster der Tiefsee verschlingen ganze Schiffe wie aus dem Nichts. In diesem heimtückischen Hafen gibt es genau eine Regel: Nimm dir, was du in die Finger kriegst. Steigende Flut erweitert des Spiel um mehr als 120 neue Karten und 11 Champions aus League of Legends, darunter unter anderem Miss Fortune, Fizz und Gangplank. Außerdem enthält die Erweiterung sechs neue Kartenmechaniken, die dem Spiel zusätzliche Tiefe durch spannende Gameplay-Optionen geben.

„Wir freuen uns sehr, Legends of Runeterra nach unserer unglaublich aufregenden offenen Beta offiziell veröffentlichen zu können“, so Executive Producer Jeff Jew. „Unser Augenmerk bleibt auf strategisches, interaktives Gameplay, vielfältige Deckmöglichkeiten und großartige Charaktermomente gerichtet, und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, alles zu erleben, was Runeterra anzubieten hat. Wir danken allen, die an der Beta teilgenommen und uns wertvolles Feedback gegeben haben – und an alle, die jetzt einsteigen: Wir sehen uns im Spiel!“

Legends of Runeterra spielt in der Welt von League of Legends – und in diesem strategischen Kartenspiel entscheiden Können, Kreativität und Köpfchen über den Erfolg. Spieler wählen ihren Champions und kombinieren Karten aus verschiedenen Regionen – jede mit ihrem eigenen Stil und strategischen Vorteilen – zum perfekten Deck, um die Gegner zu besiegen. Es war noch nie so einfach, ein Deck zu erstellen und die Karten zu erhalten, die man will: LoR bietet das großzügigste Fortschrittssystem des Genres, das die Bedürfnisse der Spieler berücksichtigt. Sie können alle Karten kostenlos sammeln oder direkt die Karten kaufen, die sie wollen – man muss sich nicht auf zufällige Pakete verlassen.