Intrepid Izzy soll laut dem unabhängigen Publisher Ratalaika Games und dem Entwickler The Senile Team am 2. Dezember 2022 auf den Konsolen erscheinen. Der Preis liegt bei 10,99€, erhältlich für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Intrepid Izzy ist eine Mischung aus Jump’n’Run, Beat-‚em-up und Adventure, ein genreübergreifendes 2D-Spiel mit einem unverwechselbaren HD-Art-Stil, das ein breites Spektrum an Spielern ansprechen will, die auf der Suche nach Abwechslung und viel Action sind.

Mehr zum Spiel:

Das Gameplay ist von verschiedenen Spielen aus der 16-Bit-Ära inspiriert, die vielen Spielern bekannt vorkommen werden, aber Intrepid Izzy hat seine eigene Originalität und sein eigenes Branding. Es vereint viele beliebte Gameplay-Elemente und Herausforderungen und bietet ein buntes Fest der Action und Erkundung! Unglaublich, wie der Entwickler erklärt: „Viele Themen, Charaktere und Feinde im Spiel wurden durch Ereignisse aus dem wahren Leben inspiriert. Als ich zum Beispiel jemanden mit einer Kiwi-Allergie traf, inspirierte mich das dazu, Kiwi-Monster zu entwerfen. Auch die verschiedenen Kostüme, die Izzy sammelt, um besondere Kräfte zu erlangen, basieren (grob) auf realen Vorbildern.“

Die Figuren in Intrepid Izzy werden mit einer eigens entwickelten Software animiert, deren Entwicklung viel Zeit und Mühe gekostet hat, aber die Spieler werden feststellen, dass es sich gelohnt hat. Intrepid Izzy enthält Tausende von Animationsbildern, die auf keine andere Weise erstellt werden können. Die Beibehaltung bestimmter Merkmale klassischer Spielegrafiken, die ein Gefühl von Vertrautheit und/oder Nostalgie hervorrufen, macht dieses Spiel zu einer echten Liebeserklärung.

Belohnungen und gewonnene Herausforderungen sind Teil des Erlebnisses und vor allem neue Kostüme für Izzy, die ihr besondere Kräfte verleihen, stehen ganz oben auf der Prioritätenliste. Zum Beispiel das fliegende Eichhörnchenkostüm, mit dem sie auf Luftströmen gleiten kann. Außerdem gibt es Herzfragmente, die Izzys maximale Lebenspunkte erhöhen, Karten, die ihr helfen, Dinge zu finden, Schlüssel, die Türen zu neuen Bereichen öffnen, Münzen, die sie für verschiedene Upgrades ausgeben kann, sowie die Arcade-Spiele in der Stadt und verschiedene aufgabenbezogene Gegenstände. Es gibt so viel mehr zu entdecken.